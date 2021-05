J-Ax racconta la sua esperienza con il Covid-19 e mostra il suo lato più nascosto nel singolo “Voglio la mamma”

J-Ax Voglio la mamma testo, J-Ax Voglio la mamma significato.

Torna J-Ax e questa volta, nonostante l’estate sia alle porte, lo fa con un brano che sofferto che racconta in musica la sua dolorosa esperienza con il Covid19. A rendere ancora più suggestiva la canzone è la copertina disegnata dal figlio dell’artista, Nickolas. Il brano sarà fuori ovunque dal 14 maggio.

J-Ax Voglio la mamma significato

Ecco come parla della canzone lo stesso J-Ax…

“Questo brano nasce dall’esigenza di tirare fuori e lasciarmi alle spalle l’esperienza che ho passato. Non pubblico affinché diventi un successo, è un pezzo che ho deciso di non dare alle radio, e’ una mia necessità, per andare avanti devo esorcizzarlo attraverso la musica. E’ un regalo che mi sento di fare a tutti i miei fan e a chi come me si è trovato o si trova ancora ad affrontare il male. Voglio dirvi pero’ che non sono diventato un tristone, non ho più paura, sono rimasto quello che ero e mi preparo a farvi una sorpresa la settimana prossima con il pezzo più zarro della mia storia musicale che, al confronto, Ostia Lido sembra ‘La cura’ di Franco Battiato”.

Secondo i rumors arrivati al nostro sito, attualmente non confermati, il nuovo brano potrebbe essere un feat. con Jake La Furia.

Tornando a Voglio la mamma, il cantautore J-Ax attraverso il brano racconta una storia che lo ha colpito duramente, che ha fatto trepidare il suo cuore, che ha messo in pericolo se stesso e i suoi familiari e come loro tanta tanta gente che ha affrontato il demone più feroce: il Covid 19.

Prodotta da Roofio, la canzone ripercorre il dolore e gli interrogativi di quei giorni, segnati dalla paura, dall’incertezza su quel che sarà il domani – “Musica spenta, suonano solo le ambulanze, poi per un mese ho visto il vero inferno, altro che Dante”- e dall’incapacità di dare risposte alle domande di suo figlio – “Ma tu come rispondi, quando poi lui ti guarda con le lacrime agli occhi e dice voglio la mamma perché lei è chiusa in stanza”.

E di fronte a queste domande un papà può soltanto usare la fantasia per portare il suo bambino lontano dalla realtà come un eroe che deve difendere la sua meta’– “È solo un gioco, questa è una fortezza, devi difendere la principessa. Tu pensa a questo che ai mostri fuori di qua ci pensa il tuo papà”.

J-Ax Voglio la mamma testo

(Di J-Ax, Daniele Lazzarin, Riccardo Garifo, Andrea Verga)

Sputo dentro il micro

e lo benedico

il pezzo suona da paura ma io sto da schifo

cinque pungidito, sempre negativo

quaranta gradi ma mi sento chiuso

dentro a un frigo

I test rapidi danno false speranze

come chi gestisce le crisi lombarde

musica spenta, suonano solo le ambulanze

poi per un mese ho visto il vero inferno

altro che Dante

altro che i no vax e i no mask

altro che influenza, frà, è peggio crack

altro che fama, io ho famiglia e sono qui da solo

mi sento che muoio, non posso, devo pensare a loro

Ma tu come rispondi quando poi lui ti guarda

con le lacrime agli occhi, eh

e dice: “Voglio la mamma, perché l’hai chiusa in una stanza?

che cosa mi nascondi?” eh, eh

“È solo un gioco, questa è una fortezza

devi difendere la principessa

tu pensa a questo che ai mostri fuori di qua

ci penso il tuo papà”

Ma poi ti chiedi se gli stai mentendo

mamma non riesce ad alzarsi dal letto, ogni giorno sta peggio

se prova a stare in piedi sviene, vomita pranzi e cene

sento che tossisce mi si gela in sangue nelle vene

sento sbriciolarsi le mie ossa

ma il bambino colpe non ne ha colpa, devo farmi forza

di videogiochi e di YouTube non ne ha più voglia

chiede “Perché non mi fai andare a trovare la nonna?”

vedo che ha una rabbia dentro ma non sa come sfogarsi

non lo ha mai fatto prima, adesso mi dà pugni e calci

devo fargli da mangiare, il bagnetto, lavare i piatti

mentre parenti, amici in ansia mi stressano con i messaggi

e la mia mente cede, a letto non riesco ad addormentarmi

in rete la gente sembra contro vaccini e pro ristoranti

ed ero ateo, adesso prego Dio ci salvi

e poi giochiamo un po’ coi dinosauri

Ma tu come rispondi quando poi lui ti guarda

con le lacrime agli occhi, eh

e dice: “Voglio la mamma, perché l’hai chiusa in una stanza?

che cosa mi nascondi?” eh, eh

“È solo un gioco, questa è una fortezza

devi difendere la principessa

tu pensa a questo che ai mostri fuori di qua

ci penso il tuo papà”

Ci pensa il tuo papà

Ci pensa il tuo papà

Ci pensa il tuo papà

Ci pensa il tuo papà