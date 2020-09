J-Axonville Uncool e Proud

J-Ax è abituato a stupire il suo pubblico. Chi lo segue fin dagli esordi sa che l’artista non ama restare nella confort zone, ma ama sorprendere anche cambiando stile e genere.

In questi mesi di lockdown l’artista non ha avuto paura di mostrare la sua inquietudine e una fragilità che non tutti conoscevano. Per esorcizzare la paura ha pubblicato il singolo Una Voglia Assurda, non contenuto nell’album ReAle uscito a gennaio.

Ora J-Ax punta al punk-rock, un genere che ha sempre amato e apprezzato, ma ultimamente ha poco appeal commerciale.

Una prova di coraggio che sarà disponibile solo con il passaparola. L’artista darà il link per l’ascolto a 10 fortunati scelti in questo bizzarro modo.

“I primi 10 che commenteranno questo post riceveranno il link, i primi 5 che riusciranno a scrivere UNCOOL AND PROUD una lettera per commento di fila senza farsi interrompere da altri commenti riceveranno il link.”

Il link è condivisibile, quindi… parte ora la caccia all’ascolto di Uncool & Proud!

J-AXONVILLE UNCOOL E PROUD – LE PAROLE DI J-AX SUI SOCIAL