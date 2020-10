Sarà disponibile dal 30 ottobre il nuovo singolo di Izi Riot, in uscita per Island Records (Universal Music Italia) in digitale e in copia fisica anche autografata.

Riot arriva a un anno da Aletheia, certificato disco di platino (Qui la nostra videointervista di presentazione del progetto), progetto che ha consacrato Izi come una delle realtà più importanti a livello nazionale.

Nelle 13 tracce sono numerosi i featuring e le collaborazioni. Tra queste Gue Pequeno e Fabri Fibra, ma anche Dargen D’Amico, Gemitaiz, Madman, Elettra Lamborghini, Nayt, Federica Abbate, Vaz Tè, Disme, Maestro, Leon Faun, Guesan e Piccolo G. Non mancano anche gli internazionali Dax, Idk e Sav12.

Grande attenzione è stata dedicata anche alle produzioni. Supportato dallo storico collaboratore David Ice, Izi ha seguito in prima persona la direzione artistica del progetto sperimentando diversi generi e selezionando vari producer nel panorama italiano (Sick Luke, David Ice, Duffy) e internazionale (La$$a, Mohr, Leny Magoufakis, Bijan Amir, Sean Da Firzt, Jhonny Dutra, Prinzly, Todiefor). Presente anche Benny Benassi nel brano S8 K4SS4.

Il singolo scelto per lanciare il progetto è Pusher, prodotto da Sick Luke, in cui Izi collabora con Vaz Tè e Guesan. Il brano è accompagnato da un videoclip dai toni cupi, diretto da Simone Mariano e Federico Merlo.

IZI RIOT – TRACKLIST

01 – Intro (Can’t breathe) ft Dax – Prod David Ice

02 – Al Pacino ft Idk – Prod Sick Luke

03 – Matrix ft Nayt – Prod David Ice

04 – Domani ft Piccolo G, Federica Abbate – Prod David Ice

05 – Miami Ladies ft Gue Pequeno – Prod La$$a, Mohr

06 – Flop ft Leon Faun – Prod Duffy

07 – Pazzo ft Fabri Fibra – Prod Leny Magoufakis

08 – Foto ft Gemitaiz, Madman – Prod Bijan Amir

09 – S8 K4SS4 ft Benny Benassi, Dargen D’Amico- Prod David Ice, Benny Benassi > 10 – Pusher ft Guesan, Vaztè – Prod Sick Luke

11 – Faya ft Maestro, Sav12 – Prod Sean da Firtz, Jhonny Dutra > 12 – Peligro ft Disme – Prod David Ice

13 – Parigi – Prod Prinzly, Todiefor

Foto di Mattia Guolo