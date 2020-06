A causa dell’emergenza sanitaria e in ottemperanza alle disposizioni ministeriali, le due date della tournée di Izi Aletheia Tour (BPM Concerti) originariamente previste per aprile 2020 sono state rimandare al 2021.

Il tour del giovane artista cresciuto a Genova è stato ricollocato nel febbraio del prossimo anno. Aletheia Tour tornerà infatti a febbraio 2021 con i due appuntamenti di recupero. Il 20 febbraio il rapper si esibirà all’Atlantico di Roma e due giorni dopo, il 22, all’Alcatraz di Milano.

I biglietti già acquistati in precedenza per le date di aprile 2020 rimangono validi per i nuovi appuntamenti. Chi non li avesse già acquistati invece potrà farlo sul canale ufficiale Ticketone.

IZI ALETHEIA TOUR

Durante l’Aletheia Tour Izi porterà in scena i brani di una carriera per ora breve, ma ricca di soddisfazioni. Nel 2019 l’artista ha pubblicato Aletheia, il primo album per Island Records – Universal Music. Un manuale da sfogliare ricco di riferimenti legati anche alla scuola cantautorale italiana, nei confronti della quale l’artista ha più volte dichiarato di non temere il confronto (Qui la nostra videointervista).

Nel luglio 2019 è stato pubblicato Machete Mixtape 4, nel quale Izi è presente in Mammastomale insieme agli amici Gemitaiz e Salmo.

Il 2020 di Izi si è aperto con la collaborazione con Emma nella nuova versione di Stupida Allegria (ne abbiamo parlato Qui), brano originariamente contenuto nell’album Fortuna.

Durante il lockdown Izi è stato nominato da Boro Boro per la realizzazione del Covid Freestyle.