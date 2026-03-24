24 Marzo 2026
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Fabio Gattone
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24 Marzo 2026

IvanBi canta la sua scalata sociale nel nuovo singolo “Zaino Gucci”

Il brano segna il ritorno del rapper dopo la trilogia di singoli "Underdog", "Piano di fuga" e "Flip flop"

News di Fabio Gattone
IvanBi lancia il nuovo singolo "Zaino Gucci"
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Zaino Gucci è il titolo del nuovo singolo di IvanBi, disponibile negli store digitali dal 20 marzo 2026. Il brano (Atlantic Records Italy / Warner Music Italy) è il quarto capitolo con cui il rapper continua a raccontare una storia di ambizione e conquista.

IvanBi ha pubblicato una trilogia di singoli con cui ha delineato il suo profilo. Con Underdog, ha lanciato un forte segnale d’identità affermando il legame con la realtà di provenienza. In Piano di fuga, ha cantato la sua dichiarazione d’intenti e le ambizioni future. Con Flip flop, ha raccontato le tentazioni della fastlife di Milano, diventate quotidianità.

IvanBi torna con il singolo "Zaino Gucci"

Zaino Gucci rappresenta un’evoluzione di questa narrazione. Il tema è l’esordio di IvanBi negli ambienti chic. Il brano è un racconto estetico di una scalata sociale resa possibile dalla musica. Nuovi outfit e nuove abitudini segnano un cambiamento radicale. Ciononostante, Ivan non si sente arrivato. Con il suo sguardo, osserva e studia i codici di una società diversa dalla propria. L’ambizione è di volerla conquistare imparandone i meccanismi, senza mai smarrire il legame con le proprie radici.

La scrittura di IvanBi nasce dall’esigenza di trasformare esperienze e riflessioni personali in brani che uniscono energia e introspezione. Con uno stile che fonde rap, urban e melodie moderne, canta ciò che vive e ciò che vede: racconta la strada, le sfide e le emozioni più intime. La sua musica rappresenta una generazione che cerca riscatto e verità.

Zaino Gucci è caratterizzato da una dualità in perfetto equilibrio fra la fame del passato e le opportunità del presente. Sotto l’aspetto musicale, con questo pezzo IvanBi definisce il suo nuovo posizionamento e anticipa le coordinate sonore di ciò che accadrà nel prossimo futuro.

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