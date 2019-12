Ivana Spagna: Prigioniera nel tuo nido è il nuovo singolo estratto da 1954

Ivana Spagna lancia un nuovo singolo dall’album appena uscito 1954. Il brano si intitola Prigioniera nel tuo nido; ed è in rotazione radiofonica dal 6 dicembre 2019.

La canzone non è stata scritta dall’artista veneta, che in questo caso indossa le vesti dell’interprete. Prigioniera nel tuo nido porta la firma di Luca Chiaravalli, autore e arrangiatore per Eros Ramazzotti, Francesco Gabbani, Nek, Francesco Renga, Laura Pausini, Biagio Antonacci, solo per citarne alcuni.

Ivana Spagna, abituata a cantare i brani che lei stessa ha scritto, spiega così la scelta di inserire nell’album Prigioniera nel tuo nido: “È un brano del grande Luca Chiaravalli. Quando l’ho ascoltato la prima volta l’ho sentito subito mio, mi sono emozionata. L’ho voluto nel disco senza nessun dubbio, sono quelle situazioni in cui capita di ritrovarsi totalmente nelle parole di una canzone“.

Prigioniera nel tuo nido è il terzo estratto dal nuovo album di inediti dell’artista, uscito il 25 ottobre 2019 in digitale e in formato fisico (cd e vinile, di cui uscirà anche una limitatissima Christmas Edition).

Dopo il singolo estivo Cartagena in collaborazione con Jay Santos, Spagna ha lanciato il brano Nessuno è come te, composto da lei e dal fratello Theo. Ora, con il lancio di Prigioniera nel tuo nido, la cantante mostra un’altra sfumatura di un lavoro discografico eterogeneo, che ha curato nel dettaglio e al quale tiene molto. All’uscita di 1954, Ivana Spagna ha voluto legare anche un’iniziativa benefica: per ogni singolo album venduto sarà donato 1 euro ai City Angels, Associazione Onlus di volontari che assistono cittadini in difficoltà e chiunque necessiti di bisogno.

Prigioniera nel tuo nido, il video

Il nuovo singolo di Spagna è accompagnato da un videoclip ufficiale, con la regia della cantante stessa e di Andrea Francesca Dall’Ora. L’idea intorno alla quale ruota la clip, è di tradurre in immagini il testo della canzone. Il verbo “tradurre” è davvero quello più appropriato in questo caso: il video è un susseguirsi di ritratti di persone non udenti che interpretano il testo di Prigioniera nel tuo nido attraverso la lingua dei segni (LIS).

A proposito, Ivana Spagna afferma: “Nel videoclip ho pensato che sarebbe stato bello dare voce a chi voce non ha, rendendoli protagonisti di questo video e per questo voglio ringraziare l’Ente Nazionale Sordi Sez. Provinciale di Milano e il consulente linguistico, Rosella Ottolini. L’entusiasmo di queste persone e la loro gioia, nell’essere parte di questa avventura, è il risultato più bello di questo video. Un’emozione così grande che non avrei potuto immaginare prima“.

Così facendo, la cantante, da sempre attenta e sensibile alle problematiche sociali, porta all’attenzione del pubblico una realtà che è spesso dimenticata. Qui di seguito potete vedere il video di Prigioniera nel tuo nido; mentre in fondo all’articolo trovate il testo della canzone.

Ivana Spagna – Prigioniera nel tuo nido – Video

Prigioniera nel tuo nido, il testo

Testo / Musica: Luca Chiaravalli

Ho la mente in fiamme

I colori che sia accendono

E le mie certezze ora si sconvolgono

Ed ho il cuore in panne

L’emozione vibra ancora

E mi dà l’ebrezza di una vita vera

Metterò due ali

Su un vestito nuovo

Per sentirti addosso

Come un gran sollievo

Congiunzioni astrali

Lampi all’improvviso

E il pensiero adesso accende un po’ il mio viso

Tra il dire e il fare

C’è di mezzo il cuore

Torno libera e sorrido

Prigioniera nel tuo nido

Sei l’orizzonte

E la casa in cui tornare

Io mi perdo e in te rivivo

Prigioniera nel tuo nido

Faccio il pieno al cuore

Che avrò con me quando sarò distante

Sento un altro viaggio

Dentro le mie gambe

Mancherai davvero

Mancherà il respiro

Quando in un pensiero spunterà il tuo viso

Tra il dire e il fare

C’è di mezzo il cuore

Torno libera e sorrido

Prigioniera nel tuo nido

Sei l’orizzonte

E la casa in cui tornare

Io mi perdo e in te rivivo

Prigioniera nel tuo nido

Oh uo – Prigioniera all’infinito – Oh uo

Sono libera e rivivo

Prigioniera nel tuo nido Prigioniera all’infinito

Prigioniera all’infinito

Tra il dire e il fare

C’è di mezzo il cuore

Torno libera e sorrido

Prigioniera nel tuo nido

Sei l’orizzonte

E la casa in cui tornare

Io mi perdo e in te rivivo

Prigioniera nel tuo nido