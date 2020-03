Si sono concluse le audizioni dell’edizione 2020 di Italia’s Got Talent. Il giovane e talentuoso cantante Francesco Carrer ha conquistato la finale dello show, che andrà in onda venerdì 6 marzo alle 21.30 su TV8.

A condurre la finale dello show prodotto da Freemantle ci sarà eccezionalmente Enrico Papi che prende il testimone da Lodovica Comello che a breve diventerà mamma.

Durante l’ultima puntata di audizioni Francesco Carrier si è esibito sulle note di Never Enough, brano che fa parte della colonna sonora del film The Greatest Showman. Francesco ha ottenuto il Golden Buzzer di Federica Pellegrini.

“Il Golden Buzzer di Federica Pellegrini è stato del tutto inaspettato per me. Quando Federica ha premuto il Golden, ho sentito come dei brividi, un tuffo al cuore, veramente una bellissima sensazione. È stato un momento che non dimenticherò mai. Questo ricordo rimarrà sempre tra i più belli della mia vita. È stata una grande emozione abbracciare una persona così importante che stimo per la sua determinazione che ha mostrato nella sua carriera.”

Queste le parole di Francesco Carrer.

FRANCESCO CARRER

Francesco Carrer ha 13 anni. Inizia fin da piccolo a coltivare la passione per il canto e per la musica, partecipando a numerosi concorsi nazionali, che lo vedono sempre piazzarsi nelle prime posizioni.

Nel 2019 vince il Festival Show nella sezione Nuove Voci, esibendosi sul prestigioso palco di Mestre insieme a grandi artisti della musica italiana.

Attualmente è impegnato anche nello studio del pianoforte e la partecipazione a Italia’s Got Talent non può che essere un ottimo trampolino di lancio per la sua carriera.

Ora non ci resta che attendere l’ultima puntata e il giudizio dei giudici Joe Bastianich, Mara Maionchi, Frank Matano e Federica Pellegrini.