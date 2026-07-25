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Alessandro Genovese
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le irossa rileggono il loro repertorio: nell’EP anche un inedito tra elettronica e cut-up

Quattro remix, il nuovo brano Saxophonist e le ristampe fisiche dei primi due album: il nuovo progetto della band torinese.

News di Alessandro Genovese
Le irossa in una foto promozionale per l'EP Stelle aggressive si addormentano come cani in tempesta
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Le irossa tornano con un nuovo progetto discografico. Disponibile Stelle aggressive si addormentano come cani in tempesta (Sugar Music), EP che raccoglie quattro remix di brani già pubblicati dalla band torinese e l’inedito Saxophonist.

L’uscita arriva dopo l’anticipazione del remix di Potomac, firmato da Amore Audio. Il 31 luglio, invece, arriveranno anche le ristampe fisiche in CD e vinile dei due album Satura e La mia stella aggressiva si nasconde nelle virgole e nei punti.

Chi sono le irossa

Le irossa sono una band nata a Torino e attiva in una ricerca musicale che unisce scrittura alternativa e sperimentazione sonora. Dopo l’esordio con Satura nel 2024 e il secondo album La mia stella aggressiva si nasconde nelle virgole e nei punti, pubblicato nel 2025, il gruppo continua a lavorare sui propri brani attraverso nuove riletture e collaborazioni.

Nel maggio 2026 la band aveva già pubblicato la versione in portoghese di Le tue dita ferme, confermando la volontà di rimettere continuamente mano al proprio repertorio.

L’EP amplia il percorso iniziato con il secondo album

Più che una semplice raccolta di remix, Stelle aggressive si addormentano come cani in tempesta riprende il materiale del secondo album e lo porta verso territori elettronici che spaziano dalla drum and bass all’ambient.

Per reinterpretare i brani, le irossa hanno coinvolto quattro musicisti della scena torinese: Trampa, Amore Audio, Stasi e Lorusso, lasciando a ciascuno piena libertà creativa nella rielaborazione delle tracce originali.

Accanto ai remix trova spazio anche Saxophonist, unico brano inedito dell’EP. Nel pezzo la band introduce strumenti finora assenti, come la drum machine, e una scrittura che alterna inglese e tedesco attraverso tecniche di cut-up e scrittura automatica.

Le ristampe dei due album arrivano il 31 luglio

Il 31 luglio saranno pubblicate anche le ristampe fisiche di Satura e La mia stella aggressiva si nasconde nelle virgole e nei punti, disponibili in CD e vinile.

I due dischi sono già acquistabili in pre-order e saranno disponibili anche durante i concerti della band a partire dal 25 luglio.

La tracklist di Stelle aggressive si addormentano come cani in tempesta

  • Sotto il pianoforte (Trampa remix)
  • Fango (Stasi remix)
  • Potomac (Amore Audio remix)
  • Saxophonist
  • La mia stella aggressiva (Lorusso remix)

Immagine di copertina di Nicolò Canestrelli

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