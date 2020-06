Irene Grandi torna con un nuovo singolo, in rotazione radiofonica dal 19 giugno 2020. Si tratta di Devi volerti bene, l’altro inedito – oltre a Finalmente io – presente nell’edizione dell’album Grandissimo uscita in occasione del Festival di Sanremo.

Il brano porta la firma della rocker toscana, insieme a Gaetano Curreri, Piero Romitelli, Roberto Casini e Gerardo Pulli. La canzone chiude in qualche modo il cerchio aperto con Finalmente io, scritta per Irene Grandi da Vasco Rossi (con Casini, Curreri e Andrea Righi).

Se Finalmente io invitava ad una riscossa facendo ciò che si sente giusto per sé, Devi volerti bene affronta il tema della ricerca del bene dentro e fuori di sé.

Il testo della canzone recita: “devi volerti bene / anche quando non ti senti mai abbastanza / prova a dirtelo tu / prova a dirtelo in faccia / devi volerti bene / prima di volerne tu dagli altri / e per volerti bene / non è mai troppo tardi“. In fondo all’articolo, trovate il testo intero di Devi volerti bene.

Irene Grandi: “devi volerti bene” e’ un imperativo di rinascita

Irene Grandi, parlando del brano, usa queste parole: “‘Devi volerti bene’. Me l’ha detto anche in questi giorni una mia amica. Ma perché è così difficile volersi davvero bene? Quante volte ci consumiamo dietro a qualche desiderio che non ci rende davvero felici? E quante volte ciò che scegliamo o decidiamo non va verso il nostro vero bene?“.

La situazione attuale ha costretto tutti a fermarsi e a riflettere su cosa sia davvero importante….

“In questo strano periodo in cui a causa del Covid-19 ci siamo dovuti tutti fermare mettendo in discussione molti aspetti della nostra vita, abbiamo avuto anche modo di fermarci a riflettere su noi stessi e i nostri affetti, le nostre abitudini, il nostro lavoro, i nostri sogni e le nostre risorse interiori.

Ne stiamo uscendo un po’ pestati ma anche più consapevoli di ciò che è importante, come l’amicizia, la solidarietà, la condivisione, la coscienza di essere tutti collegati e che ognuno di noi può fare delle scelte più responsabili per costruire un nuovo percorso“.

Per Irene Grandi, “partendo da questi pensieri si deve lavorare ad una rinascita, un progetto di futuro più sostenibile, con idee che rimettano al centro l’uomo e l’ambiente. Credo che tutto ciò sia “volersi bene”; quel bene personale che coincide con quello comune e con il desiderio di costruire un mondo migliore“.

Devi volerti bene, il testo

Devi volerti bene

Anche quando non ti senti mai abbastanza

Prova a dirtelo tu, prova a dirtelo in faccia

Devi volerti bene

Prima di volerne tu dagli altri

E per volerti bene non è mai troppo tardi

Devi volerti bene

Non dimenticarlo mai

È che volersi bene non è facile

E non è non è non è

Tutto splendido com’è

Sì non è non è non è

Mai stato facile vivere con sé

Fidati di me

Devi volerti bene

Quasi come se fosse il tuo mantra

Non aspettare nessuno

Puoi farlo anche senza

Perché

Quando ti vuoi bene

Non c’è più niente che vorrai

Ma lo vedi bene che queste cose già le sai

E non è non è non è

Tutto splendido com’è

Sì non è non è non è

Mai stato facile vivere con sé

Fidati di me Fidati di me

Fidati di me

Non è mai stato facile

Stare insieme a me

Sai non è non è non è

Tutto splendido com’è

Sì non è non è non è

Mai stato facile vivere con sé

Devi volerti bene Devi volerti bene

Devi volerti bene

Non è tutto facile com’è Devi volerti bene

Devi volerti bene

Devi volerti bene

Sì dov’è dov’è dov’è

Vorrei andare via ah (devi volerti bene devi volerti bene)

Ma com’è com’è com’è

Andare via via (devi volerti bene devi volerti bene)

Devi volerti bene