Irama: nel 2021 il Festival di Sanremo e due date speciali nei palazzetti

Irama sarà in gara al Festival di Sanremo con il brano La Genesi del Tuo Colore.

L’artista che nel 2018 ha vinto Amici, torna all’Ariston due anni dopo La ragazza con il cuore di latta (doppio disco di platino) e a cinque da Cosa Resterà.

Irama è reduce da un 2020 in cui con Mediterranea ha conquistato tutte le classifiche di vendita, Spotify, Tik tok, Earone. Certificato triplo platino, Mediterranea è stato incoronato da Spotify come brano più ascoltato dell’estate e, a dicembre, come la canzone più ascoltata nel 2020 sulla piattaforma.

Il brano è inoltre entrato nella top 10 della playlist delle 100 migliori canzoni di Apple Music per il 2020 e nella top 10 dei brani più passati in radio secondo Earone.

Irama porterà a Sanremo il brano di cui è coautore di La genesi del tuo Colore.

“Sono orgoglioso di tornare sul palco dell’Ariston con La genesi del tuo colore un brano che rappresenta, per me, un inno alla vita. La vita ha, secondo me, un legame molto forte con la sofferenza. A volte, nei momenti di sofferenza, quando rischiamo di perdere tutto, nasce qualcosa dentro di noi che fa scoppiare il colore e fa tornare a scorrere la vita. Il colore per me rappresenta la vita, con le sue tante e diverse sfumature che scorrono dentro di noi come il sangue nelle vene. A volte sembra che la vita voglia giocare con noi, sembra voler decidere la nostra sorte e suonare le nostre corde facendoci sentire inermi davanti all’esistenza, ed è proprio in quei momenti che nasce qualcosa dentro di noi che riesce a fare esplodere il colore che fa tornare a scorrere la vita.”

IRAMA TOUR 2021

Il cantautore ha annunciato oggi tornerà dal vivo nei palazzetti per due date speciali prodotte da Vivo Concerti.

Sabato 9 ottobre 2021 || Roma @ Palazzo dello Sport

Mercoledì 27 ottobre 2021 || Assago (MI) @ Mediolanum Forum

I biglietti saranno disponibili in prevendita dalle ore 12.00 di lunedì 21 dicembre sul sito www.ticketone.it e dalle ore 11:00 di sabato 26 dicembre nei punti vendita.

