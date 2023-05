Irama, direttamente dall'America, sta tornando... e non è solo!

Irama nuovo singolo in arrivo. Lo scorso mese di novembre il cantautore ha lanciato l’ultimo singolo estratto dall’album Il giorno in cui ho messo di pensare, A L I. Ora, attraverso un trailer postato sulla sua pagina Instagram, fa intendere che il suo ritorno, con un nuovo brano è imminente… e con lui ci sarà l’amico Rkomi.

L’ultimo disco di Irama, Il giorno in cui ho smesso di pensare, è stato lanciato a febbraio del 2022 in occasione della sua partecipazione al Festival di Sanremo con Ovunque sarai. Il disco è stato uno dei progetti discografici più venduti di quell’anno e ha conquistato tre dischi di platino per le oltre 150.000 coppie/unità vendute.

Tra l’altro il disco si è aggiudicato anche l’ALL MUSIC ITALIA AWARDS, il premio del nostro sito assegnato dagli utenti attraverso oltre 26.000 voti unici, come album dell’anno e presto gli verrà consegnato e la consegna sarà documentate sui nostri social.

Torniamo però ai progetti futuri, e imminenti, di Filippo.

Irama nuovo singolo con Rkomi

L’artista aveva già svelato nei mesi scorsi che sarebbe partito per l’America dovrebbe avrebbe registrato un progetto ancora più internazionale. Nella giornata di oggi, 30 maggio 2023, Irama ha pubblicato un video su Instagram in cui lo si vede suonare la chitarra, provare dei brani, incidere in studio di registrazione e pronunciare alcune parole chiave: maturità, pelle, sesso, poesia, La Città degli angeli (Los Angeles) per terminare con una domanda: “Stiamo comunicando questa roba no?”

E alla fine del video appare l’artista e amico con cui dividerà questa nuova avventura… Rkomi.

Irama e Mirko hanno già collaborato in diverse occasioni incidendo anche due brani insieme, 5 gocce, contenenuto nell’ultimo disco di Filippo e Luna piena, contenuto nell’albu. Taxi Driver di Rkomi.

Entrambe le canzoni sono state due grandi successi conquistando quattro dischi di platino a testa per le oltre 400.000 copie/unità vendute. Non solo, i due hanno condiviso insieme anche l’avventura a Celebrity Hunted, il noto format di Prime Video.