Irama supera 2.500.000 di copie certificate tra album e singoli ma è in arrivo un altro traguardo

Irama copie vendute e certificate e nuovo traguardo in arrivo.

Irama dal 2016, anno del suo debutto avvenuto sul palco del Festival di Sanremo, ad oggi ha dimostrato di essere un artista capace di risultare credibile in diversi generi musicali andando ad abbatterne i confini e fondendoli in un unico percorso musicale, il suo. Questo percorso gli ha permesso di superare in soli 7 anni di carriera, compreso uno stop per incomprensioni con la casa discografica, la bellezza di 2.500.000 copie certificate dalla FIMI.

La vena cantautorale di brani come Un giorno in più e Ovunque sarai, i suoni latini su cui risulta impossibile restare fermi, come quelli di Nera e Mediterranea, per arrivare all’Urban che contraddistingue il suo ultimo album, Il giorno in cui ho smesso di pensare, dove è presente anche 5 gocce con Rkomi, uno dei brani maggiormente apprezzati in questo 2022. Irama ha dimostrato di non aver paura di sperimentare.

Non a caso l’artista adesso intende trasferirsi per qualche tempo all’estero per imparare e apprendere ancora di più da nuovi universi sonori.

Nel frattempo, con il doppio disco conquistato dal suo ultimo album, le copie certificate dalla FIMI per Irama hanno superato quota 2.500.000. Per la precisione 2.535.000 copie/unità tra album, singoli e collaborazioni in brani di altri artisti. Per la precisione le copie certificate per gli album sono 350.000.

Questo traguardo rende Irama ad oggi il quarto artista con più copie vendute tra quelli lanciati, o nel suo caso ricollocati, da un talent show. Davanti a lui solo artisti lanciati nella prima decade dei 2000 come Marco Mengoni, Alessandra Amoroso e Giusy Ferreri.

