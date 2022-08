Irama è pronto a trasferirsi all’estero per conquistare l’America Latina

A quanto si apprende da un’intervista rilasciata dal cantautore a Il Messaggero Irama sembrerebbe pronto a chiudere una fase della sua carriera per trasferirsi all’estero e conquistare con la sua musica i paesi latini.

Un obiettivo ambizioso e un connubio, quello tra musica italiana e Sudamerica, che in alcuni casi ha trovato ottimi riscontri. Non in tempi recenti però se si esclude il successo di alcuni singoli di Rocco Hunt in Spagna e il recente disco di platino, sempre in Spagna, di Sangiovanni, gli artisti italiani più amati d’oltreoceano continuano ad essere Laura Pausini, Eros Ramazzotti ed Andrea Bocelli. Li segue a debita distanza Tiziano Ferro e, con canzoni del passato, Gianluca Grignani e Nek.

Altri tentativi, come quelli di Riki e Alessandra Amoroso, quest’ultima con un intero album in spagnolo, non hanno trovato grossi riscontri.

Ora Irama, forte di un repertorio fatto di cinque album pop che spaziano dalle ballad all’Urban con diverse incursioni latine, da Nera alla recente PamPamPamPamPamPamPamPam, sembra pronto a compiere il grande salto.

Irama lascia l’Italia direzione Sudamerica o Miami?

Attualmente impegnato in tour, il cantautore nei prossimi mesi potrebbe lasciare l’Italia senza fissare una data di ritorno precisa. La destinazione potrebbe essere Miami, città cardine per le attività in America Latina (non a caso Tiziano Ferro vive in maniera stabile lì e Laura Pausini, che non hai ma negato di non voler mai lasciare l’Italia stabilmente, fa la spola tra il nostro paese e la città.

Irama tra l’altro, proprio durante la registrazione dell’ultimo singolo avrebbe incontrato diversi produttori e discografici a Miami.

Ma quali sono state le esatte parole dell’artista a Il Messaggero? Eccole qui a seguire:

“Sto pensando di trasferirmi in America Latina. Non so dove esattamente. Nei prossimi mesi mi prenderò del tempo per viaggiare e capire cosa fare. Mi piacerebbe raccogliere influenze locali per contaminare ancor di più la mia musica. E al tempo stesso vorrei far conoscere al pubblico di quei paesi il nuovo pop italiano, che negli ultimi anni ha acquisito una dimensione internazionale a livello di suoni e produzione”.

Un doppio obiettivo quindi per l’artista. Da una parte lasciarsi contaminare da nuove sonorità e, dall’altro, quello di far conoscere il pop italiano di oggi. Che sia Irama il prossimo portabandiera della musica italiana all’estero?