#Iosuonodacasa. Dopo #Iorestoacasa il direttore di Rockol, Franco Zanetti, ha lanciato la proposta di organizzare un calendario di concerti in streaming atti a intrattenere il pubblico in questo difficile periodo e, al tempo stesso, a raccogliere fondi per le strutture ospedaliere.

All Music Italia si è fatta da subito partecipe dell’iniziativa (vedi qui) lanciando l’hashtag #Iosuonoacasa e cercando di coinvolgere artisti ed enti dello spettacolo. Appello che è stato ripreso da altri siti come Onstage, e professionisti della stampa musicale, tra loro Paolo Giordano, John Vignola, Paola Gallo e Giuseppe Candela.

Oggi arriva la prima importante risposta da Friends & Partners. Veronica Corno, a capo della direzione comunicazione e promozione della nota agenzia, ci fa sapere che si sta cercando di coordinare gli artisti e formulare un vero e proprio calendario.

Ecco il testo integrale fattoci pervenire dalla Corno per il progetto #Iosuonodacasa:

“Carissimi,

la presente per comunicarvi che Friends&Partners e Magellano appoggiano e sostengono l’iniziativa da voi proposta. Abbiamo già condiviso con tutti i manager la necessità di fissare un palinsesto affinché non si sovrappongano le varie attività degli Artisti sui loro social, siano esse mini live/forme di intrattenimento, chiacchiere o interazioni con il pubblico. Abbiamo chiesto loro anche di ‘lanciare’ l’Artista successivo in palinsesto. Dal punto di vista della beneficienza abbiamo suggerito di legare le loro iniziative ai crowdfunding già lanciati che stanno realizzando traguardi economici importanti e concreti (vedi: Gruppo San Donato, Ospedali Pugliesi, Ospedale San Raffaele, etc…) Vi forniremo un primo calendario appena possibile.

Grazie mille

Veronica”

