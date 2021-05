Inigo torna col nuovo singolo “Dio esiste”

Inigo è tornato lanciando il nuovo singolo Dio esiste, uscito il 7 maggio,

Inigo è autore di testo e musica ed il brano è prodotto da Fausto De Bellis e Davide Maggioni per Edizioni Matilde Dischi/Artist First.

Inigo presenta così il brano e prosegue:

“un inno illuministico e motivazionale per combattere l’indolenza, una rivisitazione in chiave contemporanea di un aforisma del mio omonimo Inigo Lopez de Loyola, meglio conosciuto come Sant’Ignazio di Loyola, che diceva:

‘Agisci come se tutto dipendesse da te, sapendo che tutto dipende da Dio'”