In The Loop: In my name è la colonna sonora del gioco Daymare 1998

Il duo In The Loop, composto dalla cantante Valentina Schiavo e dal polistrumentista Alessandro Galdieri, debutta con il brano inedito In my name.

Dopo aver realizzato versioni ri-arrangiate di brani famosi, gli In The Loop entrano a far parte del mondo della musica inedita e lo fanno in modo davvero particolare. La canzone In my name è stata scelta come colonna sonora del videogame Daymare 1998.

Dopo l’esperienza ad X-Factor nel 2018, Alessandro Galdieri è entrato in contatto con lo studio di videogame Invader Studios, noto per aver realizzato il Fan-Remake di Resident Evil 2. Lo studio, pronto a lanciare la prima IP Daymare 1998, ha incaricato Alessandro di realizzare la colonna sonora di questo nuovo videogame (uscito il 17 settembre su Pc e in arriva anche su Ps4 e Xbox One).

Durante questa attività di scrittura, gli In The Loop creano il brano In my name, che è destinato a diventare parte integrante della colonna sonora realizzata da Alessandro per Daymare 1998.

Mentre la musica è degli In The Loop, il testo di In my name è opera di Daniel Zappi. Il mastering è stato curato da Giovanni Versari, vincitore di Grammy nel 2016.

In the name, limited edition box set

La canzone, disponibile in tutti gli store digitali dal 12 settembre 2019, è accompagnata da una versione “ambient” e una “strumentale”.

Inoltre, gli amanti del collezionismo possono acquistare sul sito della band una speciale edizione fisica, contenente:

– una musicassetta colorata, con la versione originale e la versione “ambient” del brano In My Name;

– una foto (10x10cm) autografata a forma di polaroid;

– una card per scaricare contenuti digitali (il brano in versione originale – “ambient” – “strumentale”, video ufficiale, backstage, foto e altri contenuti);

– una litografia (15x15cm) autografata e numerata, disegnata appositamente dall’artista Simona Simone.

– un box numerato.

Questa edizione fisica del singolo è a tiratura super limitata: ne sono state realizzate solo 100 copie in tutto il mondo.

In the name, il video

In concomitanza con il lancio del singolo, è stato pubblicato su YouTube il videoclip del brano. Si tratta di un viaggio onirico, tra fantasia e realtà, realizzato con un mix di riprese reali e animazione.

Il video è opera degli In The Loop, che l’hanno creato insieme al videomaker Valentino Manganelli, affiancati dalle matite di Simona Simone e Giulia Fravolini.