Il Volo su Sanremo: “C’è differenza tra critica e offesa”. E nel 2024…

In attesa del ritorno live con alcune date intime al Teatro degli Arcimboldi di Milano (qui il calendario) il settimanale Oggi ha dedicato la copertina del numero attualmente in edicola a Il Volo.

Il trio è reduce anche dal successo televisivo con due appuntamenti live andati in onda su Canale 5, appuntamenti che potrebbero essere ripetuti visto che, parola di Piersilvio Berlusconi dopo la morte del padre, erano piaciuti moltissimo a Silvio Berlusconi.

Il Volo nel 2024 festeggerà 15 anni di carriera e, parola di All Music Italia, è molto probabile un ritorno in gara sul palco del Festival di Sanremo.

Gianluca, Ignazio e Piero hanno partecipato per l’ultima volta alla kermesse nel 2019 anno in cui si classificarono al terzo posto con Musica che resta. La sala stampa quell’anno, come potete vedere nel video a seguire, non si comportò proprio bene con il trio. E anche di questo i ragazzi hanno parlato nell’intervista al settimanale.

“Finché dicono che facciamo musica da vecchi, amen. Ma c’è differenza tra critica e offesa. In noi non c’è nulla di costruito, altrimenti non saremmo ancora qui dopo quasi 15 anni”.