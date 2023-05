Il Volo annuncia tre concerti al Teatro degli Arcimboldi di Milano, occasione unica per vederli in una dimensione più intima

Il Volo Live a Teatro per tre appuntamenti speciali.

In attesa che il 27 maggio e il 3 giugno vada in onda in prima serata su Canale 5 il loro concerto ricco di ospiti dall’Arena di Verona, Tutti per uno, Il Volo annuncia una gradita novità per tutti i loro estimatori. Tre date a teatro previste per il prossimo mese di settembre, tre occasioni imperdibili per ascoltare la loro musica in un contesto più intimo rispetto alle grandi location di tutto il mondo a cui ci hanno abituato.

L’annuncio è arrivato attraverso le pagine social di Piero Barone, Ignazio Boschetto e Gianluca Ginoble:

“Dopo i due magici live all’Arena di Verona, il viaggio continua!

Siamo felicissimi di annunciarvi che questo autunno faremo tre live a teatro. Vi aspettiamo il 2,3 e 4 settembre al Teatro Arcimboldi Milano! Non vediamo l’ora.”

Appuntamento fissato quindi a Milano, Teatro degli Arcimboldi, il 2, 3 e 4 settembre prossimo con uno show prodotto da Friends & Partners le cui prevendite sono già aperte.

Il VOLO LIVE TUTTI PER UNO a MILANo

2 settembre Teatro degli Arcimboldi – Milano

3 settembre Teatro degli Arcimboldi – Milano

4 settembre Teatro degli Arcimboldi – Milano

