Il Volo sempre più vicino al ritorno al Festival di Sanremo

Il Volo, ospite a W l’Italia, il programma di Rtl 102.5, ha rilasciato un’interessante intervista per parlare del successo, dei concerti al Teatro degli Arcimboldi di Milano e… di un possibile ritorno al Festival di Sanremo.

“Tutti per uno” è lo spettacolo che il trio ha portato in scena all’Arena di Verona e che, dal 2 settembre ha visto esibirsi Gianluca, Ignazio e Piero nella dimensione acustica del teatro. Rimangono in calendario le date del 6, 8 e 9 settembre.

Sul palco Il Volo, accompagnato dall’Orchestra, oltre ad esibirsi nei loro classici in questo show si alternano regalando al pubblico le loro voci soliste…

“Siamo stati spesso chiamati i ‘Tre Tenori’, ma questa definizione non è del tutto corretta. Lo spettacolo è nato per mostrare che siamo tre cantanti diversi, ognuno di noi con una personalità artistica ben definita. Cerchiamo quindi di mostrare le nostre personalità più eclettiche“.

I festeggiamenti per i quindici anni di carriera potrebbero inoltre riportarli sul palco del Festival di Sanremo come anticipato in questo articolo di qualche mese fa dal nostro direttore.

Il trio partì proprio da quel palco, nel corso del programma “Ti lascio una canzone“, nel 2009. Nel 2015 il debutto in gara al Festival di Carlo Conti e la vittoria con “Grande amore“. L’ultima partecipazione nel 2019, terzo posto con “Musica che resta” con pessima figura di parte della sala stampa annessa.

Come svelato nell’articolo del nostro direttore i ragazzi de Il Volo sono stato molto vicini a tornare in gara già lo scorso anno salvo poi decidere di aspettare, concentrandosi sul live, per ancora un anno…

“Siamo nati all’Ariston nel 2009, siamo tornati nel 2015 con ‘Grande Amore’, nel 2019 con ‘Musica che resta’, e poi chissà, vedremo“.

I tre artisti sono anche molto lucidi per quel che riguarda il mercato discografico che è cambiato e la necessità di costruirsi un proprio repertorio. Ricordiamo che Il Volo sono tra gli artisti italiani più amati nel mondo…

“Stiamo per festeggiare 15 anni di carriera, un traguardo importante. Avere successo è difficile, ma mantenerlo è ancora più difficile. Abbiamo vinto il Festival di Sanremo otto anni fa, e da allora la musica è cambiata. Abbiamo la fortuna di avere un repertorio che ci permette di variare, ma il nostro obiettivo è costruire un repertorio solo nostro“.

I ragazzi concludono così:

“In questi anni abbiamo imparato a conoscerci, fra di noi c’è una grande stima reciproca. Dico sempre a Piero che non vedo l’ora di sedermi nel palco reale per vederlo esibirsi in un’opera. Crescendo, si sviluppa anche la nostra personalità e i nostri desideri artistici, al di là de Il Volo.”

Singolarmente ci piace fare anche altre cose. Dopo 15 anni ci piacerebbe che le persone capissero che c’è molto altro.“