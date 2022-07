In attesa del ritorno live in Italia a Luglio Il Volo porta a casa un record con la terza replica del concerto su Rai 1

Il Volo Live 2022. Dopo la pubblicazione di You are my everything (Grande amore), la versione internazionale del brano con cui vinsero il Festival di Sanremo nel 2015, il trio è pronto a tornare live con un’altra bella soddisfazione portata a casa.

Sabato 2 luglio è andato in onda su Rai 1 la replica del concerto-evento dall’Arena di Verona in onore del Maestro ENNIO MORRICONE. Il live ha conquistato la serata battendo tutte le altre reti televisive con 2.799.000 spettatori e uno share del 23,2%.

Un risultato eclatante se si conta che quella di sabato è stata la terza messa in onda del concerto. La prima in diretta a giugno del 2021 (4.702.000 telespettatori e il 25,8% di share) e la seconda a novembre del 2021.

Il Volo live 2022

Nel frattempo Gianluca, Ignazio e Piero, continuano il loro tour in Europa in attesa di arrivare in Italia a fine luglio dopo il sold out del giugno scorso all’Arena di Verona e al Teatro Antico di Taormina.

In questo tour, Il Volo è accompagnato dall’orchestra e dalla band per un concerto che unisce i classici del trio raccolti nell’album 10 YEARS, e i brani estratti dall’ultimo disco IL VOLO SINGS MORRICONE.

A seguire le date del tour italiano:

21 luglio in Piazza Grande a Palmanova

24 luglio al Gran Teatro Puccini di Torre Del Lago (LU)

26 luglio al Foro Boario di Ostuni (BR) in occasione dell’OSTUNI SOUNDTRACK FESTIVAL

28 luglio al Teatro Valle Dei Templi di Agrigento

2 settembre in Piazza della Loggia a Brescia

3 settembre in Piazza dei Signori a Vicenza

15 dicembre 2022 al Pala Alpitour di Torino (recupero “10 Years – Live” del 16 ottobre 2021 e del 10 ottobre 2022 al Pala Alpitour di Torino)

17 dicembre 2022 al Mediolanum Forum di Assago, Milano (recupero “10 Years – Live” del 23 ottobre 2021 e del 3 ottobre 2022 al Mediolanum Forum di Assago, Milano)

23 dicembre 2022 al Palazzo dello Sport di Roma (recupero “10 Years – Live” del 20 ottobre 2021 e del 7 ottobre al Palazzo dello Sport di Roma)

