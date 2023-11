Il Volo, in attesa delle festività natalizie arriva l’EP “4 XMAS”

Dopo il successo del tour in Europa e Sud America, passando per le date meneghine al Teatro Arcimboldi, Il Volo torna con “4 XMAS“: un EP di quattro brani – già disponibile in tutte le principali piattaforme di streaming e download per Epic Records / Sony Music Italy) – con cui il trio regala ai fan di tutto il mondo una versione speciale di “Happy Xmas (Was Is Over)”, “Amazing Grace”, “O Tannenbaum” e “Feliz Navidad”.

In queste settimane che ci separano dalle festività natalizie, le voci di Ignazio, Piero e Gianluca ci terranno dunque compagnia attraverso questi quattro intramontabili brani, facendoci immergere in un’atmosfera calda e accogliente, magica e sognante.

Il Volo presenta “4 XMAS”

“4 XMAS” è un progetto dal sapore internazionale che anticipa un anno molto importante per il trio, che nel 2024 festeggerà 15 anni di carriera e, per l’occasione, si esibirà sia in Giappone – con ben quattro date live tra aprile e maggio – che in Cina.

Dopo la vittoria del 2015 con “Grande Amore” e il terzo posto del 2019 con “Musica che resta“, sembra inoltre quasi certo il ritorno de Il Volo al Festival di Sanremo, che si terrà dal 6 al 10 febbraio 2024 (ne abbiamo parlato qui).