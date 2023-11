Festival di Sanremo 2024: manca un mese all’annuncio, da Geolier a Il Volo, quali sono i nomi in corsa?

Sanremo 2024 cast. Manca circa un mese al fatidico momento in cui Amadeus annuncerà i nomi dei cantanti che ha scelto per il suo quinto, e al momento ultimo, Festival di Sanremo.

Amadeus infatti annuncerà, come ormai da prassi ristabilita da lui stesso qualche anno fa, i 23 artisti in gara, nel corso del Tg1 nei primi giorni di dicembre, la data esatta è uno dei misteri che solo Ama conosce.

A questi nomi si aggiungeranno poi 3, ma potrebbero diventare anche 4, artisti promossi sul campo da Sanremo Giovani la cui finale andrà in onda nella prima serata di Rai 1 il 19 dicembre.

Nel frattempo, dopo il nostro primo listone lanciato il 2 agosto scorso in anticipo su tutti, una serie di riflessioni e ipotesi in cui abbiamo lanciato importanti, e abbastanza realistiche, suggestioni come Geolier e Baby Gang al debutto in gara, e il ritorno de Il Volo, è tempo di andare a restringere il campo sui rumors e le ipotesi di All Music Italia sui possibili artisti in gara al Festival di Sanremo 2024.

