Il Volo, Gianluca Ginoble duetta a sorpresa con Robbie Williams sulle note di “Angels”

Sui social è diventato virale un video che vede Gianluca Ginoble de Il Volo duettare sulle note di “Angels” con Robbie Williams.

“La scorsa notte è stata pazzesca con Robbie Williams”, ha scritto il cantante sul proprio profilo TikTok, dove è possibile vedere un piccolo estratto dell’esibizione. Poi, ha aggiunto: “Se Robbie ti cede il microfono sul pezzo più importante della sua carriera, vuol dire che ti stima davvero tanto“.

Ma, facciamo un piccolo passo indietro. Pochi giorni fa Gianluca ha preso parte a un concerto dell’ex Take That e, quando Robbie lo ha visto, lo ha subito invitato a salire sul palco per cantare insieme “Angels“.

IL VOLO: GIANLUCA GINOBLE, IL DUETTO CON ROBBIE WILLIAMS

Nel mentre, dopo la vittoria nel 2015 con “Grande Amore” e il terzo posto nel 2019 con “Musica che Resta“, Il Volo si appresta a festeggiare i 15 anni di carriera sul palco del Teatro Ariston di Sanremo, dove martedì 6 febbraio presenterà per la prima volta dal vivo il nuovo singolo “Capolavoro” (Epic Records / Sony Music Italy).

Ma, non è tutto! Al di là di Sanremo, il 2024 sarà infatti un anno di importanti traguardi e novità per la band, che pubblicherà un nuovo album e sarà la protagonista di un incredibile World Tour, che farà tappa anche in Italia con “Tutti per Uno” (un progetto di Michele Torpedine) il 9, 11 e 12 maggio all’Arena di Verona: tre show imperdibili, organizzati e prodotti da Friends & Partners, impreziositi – come da tradizione – dalla presenza di una grande orchestra e da numerosi ospiti (ne abbiamo parlato qui).