Dopo Sanremo Il Volo torna all’Arena di Verona con “Tutti per uno”

Il 2024 è l’anno in cui Il Volo, il trio musicale italiano più famoso del mondo, tornerà sul palco del Festival di Sanremo per poi tornare live con il progetto ideato dal loro manager, Michele Torpedine, “Tutti per uno“.

Gianluca Ginoble, Ignazio Boschetto e Piero Barone hanno debuttato in gara sul palco del Festival nel 2015 quando con “Grande amore“, brano affidatogli da Pasquale Mammaro, vinsero la manifestazione.

La seconda, e ad oggi ultima, partecipazione fu nel 2019 anni in cui si classificarono al terzo posto dietro a Mahmood e Ultimo con “Musica che resta“, una partecipazione discussa anche per il comportamento discutibile di parte, sottolineiamo parte, della sala stampa nei loro confronti.

Nel 2024 il trio tornerà in gara con un brano che, vi anticipiamo, veddrà tra gli autori Edwyn Roberts e il fratello di Ignazio, Ernesto, oltre a Stefano Marletta e Michael Tenisci.

Torniamo però al ritorno live con “Tutti per uno“. Lo show, trasmesso anche su Canale 5 con grande successo, prenderà nuovamente vita con tre appuntamenti fissati per il 9, 11 e 12 maggio.

Tre date organizzate e prodotte da Friends & Partners, che vedranno protagonisti i tre cantanti amati in tutto il mondo esibirsi con performance inedite impreziosite come da tradizione, dalla presenza di una grande orchestra e da numerosi ospiti.

Una nuova occasione per assistere all’esibizione de Il Volo, una realtà musicale italiana nel mondo che ha già alle spalle 15 anni di carriera. Biglietti già in vendita per il fan club e disponibile dalle 18 del 16 dicembre al link qui sotto.