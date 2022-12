Il Volo: a dicembre incontro con i fan per presentare il libro e live in prima serata su Canale 5 per la vigilia di Natale

Il Volo Quello che porto nel cuore è il libro che il trio ha pubblicato lo scorso 8 novembre con Rai Eri. Ora Gianluca, Ignazio e Piero svelano le date instore con cui incontreranno i fan per firmare le copie del libro nel mese di dicembre.

Questa la sinossi di Quello che porto nel cuore:

“Il legame che i tre artisti hanno con il nostro paese e soprattutto con le loro terre d’origine, con le loro radici e le loro famiglie e tradizioni, resta fortissimo, ed è un conforto emotivo e sentimentale nei loro lunghissimi viaggi per il mondo. In questo libro Piero, Ignazio e Gianluca raccontano proprio quel legame indissolubile che caratterizza la loro espressione artistica e li elegge ambasciatori in tutto il mondo, non solo del bel canto, ma anche delle tradizioni italiane.“

Queste le attese date in cui poter incontrare il trio:

14 dicembre a Torino

16 dicembre a Milano

21 dicembre a Bologna

22 dicembre a Roma

Quattro appuntamenti i cui dettagli saranno pubblicati nei prossimi giorni sulle pagine social de Il Volo.

I tre artisti, reduci dalla pubblicazione della cover di Happy Xmas (war is over), qui il nostro articolo, la sera del 24 dicembre, vigilia del Santo Natale, i tre artisti saranno in onda su Canale 5 in prima serata con Natale a Gerusalemme.

Il trio formato da Piero Barone, Gianluca Ginoble e Ignazio Boschetto si esibirà sul palco, alle porte di Gerusalemme, con l’Orchestra Filarmonica della Franciacorta. La Terra Santa farà da sfondo all’emozionate concerto.