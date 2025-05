Il Volo torna su Canale 5 con “Tutti per uno – Viaggio nel tempo”. Gli ospiti della prima puntata

Il Volo scaletta e ospiti della prima puntata di Tutti per Uno – Viaggio nel Tempo in onda lunedì 19 maggio 2025 su Canale 5 in prima serata.

Dopo il successo delle scorse edizioni, torna Il Volo con il nuovo show Tutti per Uno – Viaggio nel Tempo, tre serate evento all’insegna della grande musica, trasmesse dal suggestivo Palazzo Te di Mantova.

Il Volo – Tutti per Uno: ospiti in scaletta prima puntata – 19 maggio 2025

Ad aprire il nuovo ciclo di appuntamenti sarà una puntata condotta dallo stesso trio composto da Piero Barone, Ignazio Boschetto e Gianluca Ginoble, accompagnati dalla partecipazione speciale di Antonella Clerici.

In scena, uno show che unisce passato e presente: un vero viaggio musicale nel tempo, tra brani iconici italiani e internazionali, momenti solisti, performance corali e duetti emozionanti. Il tutto accompagnato da un’orchestra dal vivo e da una scenografia d’eccezione.

Clicca in basso su continua per gli ospiti in scaletta presentati in un video direttamente da Il Volo.