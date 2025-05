Il Volo torna in prima serata su Canale 5 con tre nuove serate e tre grandi conduttrici

Maggio 2025: Il Volo torna su Canale 5 con la terza edizione di Il Volo – Tutti per uno – Viaggio nel tempo, uno show con una scaletta ricca di ospiti in onda in prima serata da lunedì 19 maggio per tre lunedì.

Un viaggio speciale, tra musica, ricordi e ospiti d’eccezione, che quest’anno si sposta da Verona a una location altrettanto suggestiva: Palazzo Te a Mantova.

Il Volo – tutti per uno – Viaggio nel tempo: l’edizione 2025 del varietà musicale

Dopo il successo delle prime due stagioni, Il Volo torna protagonista con uno show dal sottotitolo evocativo: Viaggio nel tempo. Le tre serate sono state registrate tra l’8 e l’11 maggio e celebrano ancora una volta la musica italiana e internazionale attraverso la voce del trio, che quest’anno festeggia sedici anni di carriera.

Ad affiancare Gianluca Ginoble, Ignazio Boschetto e Piero Barone ci saranno tre volti amatissimi della televisione italiana: Vanessa Incontrada, Lorella Cuccarini e, in prestito dalla Rai, Antonella Clerici. Un ritorno simbolico quest’ultimo, vista la nascita del trio proprio nel programma Ti lascio una canzone condotto dalla Clerici.

Il Volo: da Sanremo a Palazzo Te

Se la prima edizione dello show (2023) fu registrata all’Arena di Verona con una media di 3.106.000 spettatori e uno share del 23,15%, la seconda (2024), trasmessa sempre da Verona, registrò 2.722.000 spettatori con il 19,09% di share.

La terza edizione cambia cornice e si trasferisce nella storica Palazzo Te a Mantova. Un luogo che promette nuove suggestioni visive per uno spettacolo che si preannuncia ricco di emozione e memoria.

