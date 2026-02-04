Dopo l’uscita dell’album “Anima Nera”, Il Tre torna con “Terapia 3 (feat Chi C’era)”

Già disponibile in tutte le principali piattaforme di streaming e download per Warner Records / Warner Music Italy, Terapia 3 (feat Chi C’era) è il nuovo singolo de Il Tre, che aggiunge un nuovo tassello al percorso del suo ultimo album Anima Nera.

Nato come gesto di gratitudine e condivisione, il brano rappresenta un unicum. Di fatto, è la prima volta che un artista apre il proprio spazio creativo, coinvolgendo i propri fan in un featuring simbolico che non indica un nome, ma un legame.

Gli “ascoltatori” si trasformano così in presenza reale, coro emotivo e memoria condivisa, diventando a tutti gli effetti parte integrante del brano.

IL TRE PRESENTA “TERAPIA 3 (FEAT CHI C’ERA)”

Presentato lo scorso 18 dicembre al Palazzetto dello Sport di Roma con un’anteprima dal forte valore simbolico, Terapia 3 (feat Chi C’era) affonda le proprie radici in un sentimento universale, ovvero l’impotenza che si prova quando una storia finisce, quando le parole restano bloccate e il silenzio prende il sopravvento.

Ed è proprio da questa ferita che germoglia un brano pop e rap diretto e viscerale, con un testo sincero e un ritornello difficile da dimenticare, capace di trasformare un dolore intimo in un qualcosa di collettivo e, soprattutto, terapeutico.