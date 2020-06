Nico Arezzo Gorilla. Ieri sera Nico Arezzo ha colto l’occasione per lanciare il suo nuovo singolo con uno show live in diretta Instagram.

Gorilla, questo il titolo del singolo, venne presentato alle selezioni di Sanremo giovani nel 2018, ora arriva finalmente nei digital store e sulle piattaforme streaming in una nuova veste e con un testo totalmente riscritto rispetto alla prima versione.

Per il lancio di questo singolo Nico ha voluto finalmente svelare alcuni dettagli in più del suo percorso discografico, un percorso iniziato da giovanissimo e proseguito pubblicamente con la vittoria nella sezione giovani del Festival Show 2017.

Fu proprio in quell’occasione che Michele Torpedine, attuale manager del Il Volo e in passato al fianco di grandi artisti come Andrea Bocelli, conobbe il giovane artista e decise di prenderlo sotto la sua ala protettiva.

Torpedine era infatti nella giuria del Contest insieme al nostro direttore, Massimiliano Longo, e a Umberto Iervolino.

Negli anni successivi ci sono stati due tentativi a Sanremo Giovani (l’ultimo quest’anno, mancato per un soffio) e uno ad X Factor.

Nel tempo Nico ha stretto un rapporto sempre più forte con uno dei componenti de Il Volo, Ignazio Boschetto, che è rimasto letteralmente folgorato dal talento del ragazzo al punto di decidere di affiancare Torpedine e seguirlo in prima persona.

Nico Arezzo Gorilla e le altre canzoni

Attualmente è in preparazione il primo disco di Nico Arezzo di cui Gorilla, che sarà da settimana prossima accompagnato da un videoclip, è solo il primo tassello.

Nel corso della diretta di ieri sera, iniziata con un brano di Prince, l’artista ha fatto ascoltare in anteprima alcuni dei brani che comporranno questo album, ovvero Passanti, Apollo 18, Tegole e Non ti capisco.

Nico Arezzo Gorilla testo e audio

Bro bo bo bro bo bo

Bro bo bo bro bo bo

Bro bo bo bro bo bo

Che strano parla male di tutti come con me

mi chiedo quando non è con me di chi parla

che strano qui la gente cammina al contrario

accelera col freno a mano

si tuffa dentro al vulcano

il nord diventa sud se giri la cartina

stiamo tutti meglio se giri la cartina

chi gira la cartina indovina?

forse era meglio prima

alla gente servirebbe una pettorina

forse basterebbe una bella cantina

ti chiudi dentro e riapri solo quand’è mattina

Se vuoi ti dò uno strappo fino a casa

e non importa con che, con che cosa

no non sbaglierò io non ti lascio sola

perché nella tua giungla sono il tuo gorilla

Bro bo bo bro bo bo

gorilla

Bro bo bo bro bo bo

gorilla

Bro bo bo bro bo bo

gorilla, gorilla

sei come la luna brilla

Che strano parla male di tutti

quand’è con me

mi chiedo quando non è con me

di chi parla?

che strano qui la gente ragiona al contrario

pieno un treno contromano

si tuffa dentro al vulcano

il nord diventa sud se giri la cartina

il problema è che tu non hai cartina

ti trovo una cartina, indovina? ce l’ho io

alla gente servirebbe una pettorina

no, non la merita la nostra cantina

restiamo qui fino a mattina

restiamo qui fino a domattina

Se vuoi ti dò uno strappo fino a casa

e non importa con che, con che cosa

no non sbaglierò io non ti lascio sola

perché nella tua giungla sono il tuo gorilla

Bro bo bo bro bo bo

gorilla

Bro bo bo bro bo bo

gorilla

Bro bo bo bro bo bo

gorilla, gorilla

sei come la luna brilla

Se vuoi ti dò uno strappo fino a casa

e non importa con che, con che cosa

no non sbaglierò io non ti lascio sola

perché nella tua giungla sono il tuo gorilla

Bro bo bo bro bo bo

gorilla

Bro bo bo bro bo bo

gorilla

Bro bo bo bro bo bo

gorilla, gorilla

sei come la luna brilla