Il libro fotografico di Achille Lauro: un oggetto unico nel suo genere specchio di un artista dalla personalità multiforme

Achille lauro libro fotografico edito da 24 ore Cultura Achille Lauro ci ha abituati a una visione artistica globale, che supera la canzone e si spinge a integrare forme e linguaggi.

Per questo 24 ORE Cultura ha dato alle stampe e rilasciato oggi, 23 settembre, (in libreria e online) il libro fotografico Achille Lauro, la prima grande antologia di immagini sull’artista, destinata a diventare oggetto cult non solo per i fan, ma per tutti gli amanti della moda, dell’arte e della cultura pop.

Realizzato in stretta collaborazione con l’artista, il volume contiene immagini iconiche e scatti inediti, disegni dell’artista, fotografie di backstage, testimonianze e aneddoti, che raccontano il percorso dell’artista come fenomeno musicale e fenomeno visivo.

Ora provocatorie, ora candide, ma sempre sorprendenti, le immagini e le testimonianze aneddotiche disegnano il profilo di un personaggio diviso e controverso, animato dal bisogno di influenzare, attraverso i suoi look, le sue performance e i suoi quadri multi-codice, il costume, il gusto, le idee dei suoi contemporanei.

È musica e insieme visione l’arte di Achille Lauro: ce lo confermano i saggi dello storico della moda Matteo Guarnaccia, dello stylist Nick Cerioni, del music manager Angelo Calculli e della social media manager Francesca Limardo, che integrano i contenuti del libro.

ACHILLE LAURo LIBRO FOTOGRAFICO, L’EVENTO DI LANCIO

L’uscita è stata preceduta, giorno 22 settembre, da un’iniziativa di lancio.

L’evento speciale “Achille Idol is present. Photo Book experience” si è svolto al MUDEC di Milano e si è articolato in tre momenti principali: performance dal vivo e firmacopie; un talk (in diretta streaming su ilsole24ore.com e sulla pagina Facebook de “Il Sole 24 ORE”) durante il quale Achille Lauro si è confrontato con esperti creativi sul processo generatore delle sue performance degli ultimi tre anni; l’esposizione degli abiti firmati Gucci dell’artista e di altre curiosità che rimarranno in installazione al Mudec fino al 10 ottobre 2021.

Achille Lauro Il libro fotografico – SCHEDA TECNICA

L’opera è disponibile solo su richiesta contattando direttamente l’editore all’indirizzo info@24orecultura.com. Si tratta, infatti, di una speciale edizione limitata in 115 copie numerate e autografate dall’artista.

“Un libro-oggetto unico nel suo genere che, attraverso l’originalità della grafica, la scenografica copertina lenticolare e l’uso di un font espressamente studiato e realizzato per Achille Lauro, esprime perfettamente l’identità di un artista dalle mille sfaccettature: sperimentatore, signore di tutti gli eccessi, amante dello straordinario e del bizzarro”.

Titolo: Achille Lauro

Editore: 24 ORE Cultura

Formato: cartonato, cover lenticolare 26,5 x 34,5 cm

Pagine: 280 pp. con 192 pagine illustrate

Prezzo: € 79,00

Codice ISBN: 978-88-6648-547-6

Bilingue italiano-inglese

In vendita in libreria e online

Prezzo: € 250,00

Foto di copertina di Luca D’Amelio