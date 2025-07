Icy Subzero punta in alto e nel primo album, “Anno Zero”, coinvolge ospiti come Guè, Rose Villain e Tony Effe

Una delle voci più riconoscibili della nuova scena urban italiana, tra sonorità trap, latin, pop urbano e reggaeton, Icy Subzero ha pubblicato il suo primo album ufficiale: ANNO ZERO. Il progetto è fuori in digitale e in formato fisico per Columbia Records/Sony Music Italy.

Icy Subzero, classe 1999, è un rapper romano che ha esordito nel 2022 con l’EP Sottozero, certificato Platino. Tra i suoi successi Ego e Mujer, entrambi certificati Platino. Vanta 2,5 milioni di ascoltatori mensili su Spotify, 8 dischi d’Oro e 4 di Platino. Le sue collaborazioni includono Medy, Clara, Yung Snapp e Tony Effe.

Con un background legato alla trap, l’artista ha ampliato il suo linguaggio includendo elementi latin, reggaeton e pop urbano, senza mai rincorrere le mode. Anno Zero è l’esempio di un percorso coerente, che parla a una generazione in cerca di identità.

icy subzero presenta il suo anno zero

Il primo album del rapper arriva dopo i singoli I Can Fly, certificato Oro con oltre 35 milioni di stream, Ghetto Love feat. Clara, Vergine Maria e Verde Bottega (Pray For Me).

Il titolo Anno Zero segna una rinascita artistica e personale per Icy Subzero, un punto di partenza per raccontare un’identità più matura, ma sempre fedele alla sua visione.

Il disco è disponibile in diverse versioni fisiche: CD, CD autografato, LP rosso, LP rosso autografato, LP azzurro e LP azzurro autografato. All’interno spiccano featuring importanti del panorama urban: Guè, Tony Effe, Rose Villain, Vale Lambo, Yung Snapp, Faneto, Frezza, Artie 5ive, Astro e Melons.

Tracklist completa

1. M’illumino d’immenso

2. Killa Killa feat. Guè, Faneto, Melons

3. Donna Vera feat. Artie 5ive

4. Nikita

5. Non ho +Love feat. Tony Effe

6. Musica dall’inferno

7. Fuori di me feat. Rose Villain

8. Señorita feat. Astro

9. Cose Normali

10. Passport feat. Vale Lambo, Yung Snapp, Frezza

11. Vita Mea

12. Mo Money Mo Problems

13. Duro