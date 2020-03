Icaro Tutti i baci che volevo darti. In questi giorni difficili è uscita in silenzio, in un silenzio voluto, un brano molto intenso che ha colpito tutta la redazione di All Music Italia, critico musicale compreso.

Il brano è stato scritto da Antonello Carozza, in arte Icaro. Ecco come ne racconta la genesi l’artista…

“Nessuno merita di morire da solo, neppure in questa situazione che ci costringe lontani. Nella mia testa, nel caos di mille notizie, riecheggiavano sempre le stesse: ‘Sai qual’è la sensazione più drammatica? Vedere i pazienti morire da soli, ascoltarli mentre t’implorano di salutare moglie o marito, figli e nipoti.’ Oltre i numeri spaventosi che ci giungono quotidianamente, ci sono altrettante storie.

Storie di persone che vanno via in silenzio e lontani dai loro cari che nello stesso silenzio patiscono il loro dolore. Anche Milano da settimane è avvolta dal silenzio come non lo è mai stata.

A romperlo con prepotenza, soltanto il rumore delle sirene delle ambulanze, sempre più frequenti, sempre più assordanti. Così ho provato ad immaginare una di quelle storie che correvano via in ambulanza, con i suoi ricordi, amori, passioni. Immaginandola mi sono immedesimato. Ci ho visto i nostri nonni, i nostri genitori, noi stessi. Mi sono fermato per scriverla e piangevo. Li ho visti lì nei loro letti, isolati, soffrire e andare via per sempre. In silenzio. Senza un bacio né un abbraccio. Soli.”

Icaro Tutti i baci che volevo darti

Quello che colpisce di Tutti i baci che volevo darti è l’intensità e la sincerità con cui il cantautore è riuscito a fissare in una canzone le sensazioni, terribili, di tante storie… “È una storia. Una tra tante, migliaia, purtroppo. È soltanto una canzone ma mi auguro che ascoltando queste parole possiate fermarvi anche voi con me a immaginarle e capire quanto è importante il nostro ruolo nella battaglia che stiamo combattendo.

Nessuno merita di morire da solo.

Nessuno.

Restiamo a casa, vi prego!”

Il brano è disponibile al momento solo sui social, sulla pagina Instagram di (@icaro_music), su Facebook oltre che su Youtube.

“L’intenzione non è mai stata quella del lucro o di ‘sfruttare il momento’ ma bensì di veicolare un messaggio di speranza e d’amore. In futuro non escludo di abbinarlo ad una raccolta fondi per aiutare alcune vittime del Covid19. Noi stiamo perdendo il lavoro stando a casa con le attività chiuse e l’economia ferma ma credo che dobbiamo pensare a chi ha perso ciò che è più importante di tutto: i propri cari, la propria famiglia, la propria vita”.

Ecco il testo del brano scritto da Antonello Carozza, Icaro, con arrangiamento e mix curato da Costanzo Del Pinto.

Avrei voluto un grande abbraccio prima di partire

Ma mi accontenterò di avere un bacio virtuale

Mi guardo adesso un po’ dall’alto e mi fa così male

Sapere tutti i miei nipoti che ora sono altrove

Io che ho vissuto anche la fame e la rivoluzione

La guerra fredda e l’altra faccia buia del dolore

È che ora sono in questo letto che mi manca il fiato

Con un respiratore spento e il nostro film del passato

Ma ti ricordi quando dicevi amore “perché non mi prendi in braccio”?

Con la mia vespa ce ne andavamo a zonzo a darci baci di nascosto e a goderci il paesaggio

tenete duro, vi voglio bene, vi lascio un ultimo messaggio

Sono sereno, ci rivedremo, Auguratemi solo buon viaggio

Amore devi star tranquilla so che non l’hai fatto apposta, non odiarti!

Se mi hai baciato sulla fronte l’altro giorno,

quando sei passata a trovarmi

A me dispiace solamente che prima di andare non potrò abbracciarti

Ci incontreremo nei tuoi sogni e ci daremo tutti i baci che volevi darmi

Tutti i baci che volevo darti

Tutti i baci che volevo darti

A me dispiace solamente che prima di andare non potrò abbracciarti

Ci incontreremo nei tuoi sogni e ci daremo tutti i baci che volevi darmi

Tutti i baci che volevo darti