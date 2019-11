Anteprima video: Icaro dedica alla sua compagna il singolo “Pezzo di cielo”

Icaro, nome d’arte di Antonello Carozza, dopo aver lanciato nelle scorse settimane il brano Vivo su un’astronave (A Mina) è pronto a tornare con un nuovo singolo, Pezzo di cielo, di cui trovate il videoclip in esclusiva oggi su All Music Italia.

Pezzo di cielo è stato scritto insieme all’autrice Arianna Silveri (in arte Olivia) ed è edito da Fenix Entertainment, etichetta discografica dell’artista attualmente in attesa di essere convocato a Roma per l’audizione di Sanremo Giovani 2019 (vedi qui).

Questa canzone d’amore è dedicata alla sua compagna, l’influencer Erika Barbato.

Si tratta di una ballad romantica in cui Icaro ha coinvolto musicisti importanti che lo aiutassero ad avvicinarsi alle grandi ballate degli anni ’80.

Massimo Varini alle chitarre, Matteo Di Francesco alla Batteria, Vittorio Giannelli (che del pezzo ha curato anche l’arrangiamento) agli archi Synth e Basso.

Il Mix e il Mastering è a cura di Emilio Munda.

ICARO PEZZO DI CIELO VIDEO

Il Videoclip di Pezzo di cielo arriva oggi in anteprima sul nostro sito e prossiamente sarà in vendita negli store digitali e in streaming.

Il video del brano è stato realizzato rigorosamente in verticale, come le storie di Instagram che al meglio rappresentano lo strumento di comunicazione di Erika, con un montaggio emozionante che racconta alcuni dei momenti più belli della loro storia d’amore.

Di solito i cantautori tendono a lasciare all’immaginazione di chi li ascolta la dedica di un brano. In questo caso Icaro, in totale controtendenza, non lascia alcun dubbio: Questa canzone è una dichiarazione d’amore per te, Erika.

ICARO PEZZO DI CIELO TESTO E VIDEO

Testo: Arianna Silveri, Antonello Carozza

Musica: Arianna Silveri

Ci sono cose che mi fanno bene

per esempio i tuoi occhi verdi come quel pezzo di mare

dove puoi scegliere se andare dove

si tocca oppure al largo,

oppure resto lì fermo a pensare

ho mille cose che mi fanno bene per esempio

l’amore, l’amore, l’amore mio,

per esempio te

Pezzo di cielo se c’è qualcosa di vero di vero

in questa vita mia sei tu

io che non credo nemmeno a quello che vedo

treno se non ti vedo non ti vedo

non ti mento se dico che tutti i giorni che vivo io li vivo un po’ di più

da quando dormo e non sogno

perché non ne ho più bisogno

da quando il sogno mio,

il sogno mio sei tu

Ci sono cose che mi fanno bene

per esempio il profumo che lasci sulle mie camicie

ma certe volte io ti vorrei bere ho tanta sete d’amore, d’amore, amore mio

resta qui con me

Pezzo di cielo se c’è qualcosa di vero di vero

in questa vita mia sei tu

io che non credo nemmeno a quello che vedo

tremo se non ti vedo non ti vedo

Non ti mento se dico che tutti i giorni che vivo io li vivo un po’ di più

da quando dormo e non sogno

perché non ne ho più bisogno

da quando il sogno mio il sogno mio

Inizia dove inizi tu

E c’ho provato mille volte a dargli un senso ma

Adesso non ci provo più

Perché quel sogno siamo noi

Me lo direbbe anche Freud

Nananananananà

Nanananananananà

Pezzo di cielo se c’è qualcosa di vero di vero

in questa vita mia sei tu

io che non credo nemmeno a quello che vedo

tremo se non ti vedo non ti vedo

non ti mento se dico che tutti i giorni che vivo io li vivo un po’ di più

da quando dormo e non sogno perché non ne ho più bisogno da quando il sogno mio il sogno mio