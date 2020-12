I Koko: dopo il successo in Sudamerica, tornano con il singolo “Fantasma”

Dopo aver pubblicato alcuni brani di successo tra Brasile e Argentina, tornano I Koko con un nuovo progetto firmato Rusty Records e il singolo Fantasma.

Fantasma è la perfetta commistione di vari generi musicali. Un sound un po’ retrò con influenze che vengono dall’hip-hop e dalla musica inglese e americana.

Sampling, synths e armonia, una voce graffiante, profonda e penetrante con un testo implacabile e riflessivo. L’unione di tutte queste forze musicali crea una magia unica.

“’Fantasma’ è un viaggio introspettivo nell’anima. Fare i conti con se stessi liberando il proprio ‘fantasma’ per riscoprire la felicità anche quando ci si trova soli; un confronto diretto con l’entità per risolvere i conflitti personali. Ognuno di noi ha un fantasma ma quanti di noi ci hanno mai parlato?”

Così I Koko descrivono il nuovo singolo.

I KOKO

I Koko sono La Tía (Teresa Iannello) e El Niño (Paolo Valli). Due persone, due menti geniali, diversi gusti e vite che si incrociano.

L’armonia del pop, il flow del rap, l’indie che non copia le canzoni degli anni ’80 e se lo fa, è solo per gioco.

Una voce calda e impertinente, qualcosa che suona sbagliato, sperimentale e, comunque, molto, molto potente. E il gioco è fatto!

Nel 2016, partono per l’Argentina in un Tour radiofonico e televisivo a Buenos Aires per promuovere una versione di Nel Blu dipinto di Blu che li ha visti impegnati in oltre 40 Radio e 3 Emittenti Televisive.

Nel 2017 sbarcano in Brasile dove realizzano un album per Sony dal titolo Back on the Top, contenente il singolo omonimo che entra a far parte, diventandone il brano di punta, della serie televisiva di maggior successo in quell’anno del palinsesto di TV Globo, Pega Pega.

Nel 2018, su richiesta della stessa TV Globo, realizzano Swing all the colors, cover del brano Swing da cor della pop star latina Daniela Mercury per entrare a far parte della colonna sonora di una seconda seria televisiva, Segundo sol.

Nello stesso anno TV Globo realizza uno special su I Koko all’interno della trasmissione televisiva Video Show Ao Vivo.

Con Daniela Mercury si instaura una collaborazione proficua, che li porta a registrare i singoli Pantera Negra e La banda. Quest’anno si esibiscono al Carnevale di Bahia sul carro insieme alla Mercury davanti a due milioni di persone.