I gemelli Dellai hanno pubblicato il loro primo EP Amico mio

I gemelli Dellai pubblicano il loro primo EP Amico mio.

Amico mio contiene i singoli Teresa, Ho bisogno di te (Teré) ed il brano Io sono Luca con cui hanno partecipato al Festival di Sanremo 2021 tra i Giovani.

L’EP è uscito il 4 marzo, in onore della data di nascita di Lucio Dalla, una delle grandi ispirazioni musicali del duo. E’ scritto e composto da Luca e Matteo Dellai con la collaborazione di Davide Sartore e Tommaso Puleo.

Le produzioni sono affidate a Luca Red, Emilio Gallo, Samuele Andruccioli e Diego Ceccon (oltre a Luca e Matteo in alcuni brani).

Dopo mesi di lavoro in studio Amico mio segna il cambio di sonorità per i gemelli Dellai.

Matteo Dellai: “Abbiamo iniziato un percorso di scrittura che ci ha portato fino a qui. ‘Io sono Luca’ e i singoli successivi della scorsa estate sono, come abbiamo detto più volte, una storia scritta e pensata per raccontarci e presentarci con il nostro lato più solare.

Ora vogliamo portare al nostro pubblico brani che parlino di vita, dei progetti che facciamo, di quelli che sono andati bene, ma anche male, dei sogni e di amicizia.

Anche se siamo giovani, abbiamo vissuto momenti e non tutti sono stati sereni e felici. Si parla spesso di amore nelle canzoni, ma meno dell’amicizia, per questo scegliamo ‘Amico mio’ come lancio del nostro primo EP: un brano da scoprire, il racconto di una crisi che diventa speranza, un dono da custodire e da condividere con le persone che ci hanno, in qualche modo, salvato”

Luca Dellai: “C’è un cambio radicale nelle sonorità di questa seconda parte che va a chiudere il nostro primo lavoro.

Ci piace l’idea di avere un suono “Band”, lo mostriamo con questi nuovi brani, ed anche se c’è elettronica non prevale sugli strumenti suonati che più amiamo.

Abbiamo affidato anche questa volta gli arrangiamenti a Davide Tagliapietra, con la super visione di Luca Red, che reputiamo due figure collanti, che sanno unire chi siamo e come vogliamo trasmetterlo.

In questa seconda fase canto “Nodi in gola”, un brano che parla di una serata andata male e di un amore mai risolto. Leggerezza e tristezza si intrecciano in un mix perfetto che come sempre mi ha dato modo di esprimere ironia, che non guasta mai”