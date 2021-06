I Dellai dopo “Io sono Luca” lanciano “Teresa”

I fratelli gemelli Dellai che abbiamo potuto ascoltare all’ultimo Festival di Sanremo sono pronti a lanciare il loro singolo estivo.

A Sanremo hanno presentato il brano Io sono Luca e per l’estate 2021 pubblicano il secondo singolo Teresa.

Teresa, già disponibile in pre-save, dal 18 giugno sarà su tutte le piattaforme digitali.

Il brano è stato scritto dai fratelli Luca e Matteo Dellai con Tommaso Puleo, Davide Sartore, prodotto da Luca Red con Emilio Gallo con gli arrangiamenti di Davide Tagliapietra.

“Luca che a forza di cadere ha imparato anche ad amare”

così cantavano i gemelli a Sanremo e Luca si è innamorato ed ha trovato la sua anima gemella in Teresa che appare spesso nelle foto e nei video postati sui social dai due ragazzi.

Io sono Luca e Teresa fanno parte di una trilogia di canzoni che raccontano la storia di Luca.

Il terzo brano uscirà a fine estate e sarà Ho bisogno di te, TERÈ.

Matteo:

Luca è in grado di rendere sempre tutto simpatico e gioioso e quando ci siamo trovati in studio a registrarla è stato facile intuire che meglio di lui, io non avrei potuto fare.

Luca:

“Questa volta tocca a me far brillare la stella dei Dellai, è un bel impegno ma sono pronto e felice di raccontare questa storia.

La canzone è più leggera rispetto ai temi che ci aspetteranno prossimamente e che vogliamo raccontare, ma è così che deve essere l’Estate.

Quest’anno abbiamo senza dubbio tutti bisogno di leggerezza, ecco perché abbiamo scelto la bicicletta, nel video e nella copertina, come icona di questo brano e simbolo di libertà, vogliamo dare il nostro contributo con un brano che ci tengo a ricordare che, seppur racconta sempre un po’ di noi, è pensato per rappresentare le storie di tutti.

Chi non si è innamorato d’Estate su una spiaggia?

In questa canzone, inoltre, parliamo non solo dell’amore per una ragazza ma anche dell’amore per questa Riviera: Rimini, Riccione e Cattolica sono la nostra casa ed è dentro di noi questo modo di vivere ed essere Romagnoli e solari… lo siamo e lo vogliamo condividere con le nostre canzoni e storie!!”