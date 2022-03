I Dramalove tornano con un brano per chi ha perso una persona amata in Dammi un segno

I Dramalove tornano in Italia e lo fanno lanciando il singolo Dammi un segno che è stato registrato e prodotto nei loro home studios a Londra.

Un brano dalle forti sonorità rock che segna il ritorno della band torinese dopo essersi trasferiti a Londra e aver pubblicato in lingua inglese per gli ultimi 5 anni.

Il brano è già in rotazione radiofonica e disponibile su tutte le piattaforme digitali.

Dammi un segno è il primo di una serie di singoli che i Dramalove pubblicheranno durante l’anno. L’uscita del nuovo album è prevista entro la fine del 2022.

Diego Soncin, uno dei due gemelli fondatori del trio, ha scritto il brano dedicandolo a suo padre, che è venuto a mancare quando i due fratelli erano molto giovani.

“Credo che chiunque abbia perso una persona amata possa rivedersi nel testo, che a oggi credo sia la canzone più personale che io abbia mai scritto. A volte la coscienza ha bisogno di tempo per metabolizzare eventi traumatici: avevo questa melodia in mente e così ho pensato che fosse giusto dedicarla al mio papà, per sentirlo vicino a me ogni volta che la canto”

Dramalove – biografia

I Dramalove sono una rock band torinese, nata nel 2007, composta dai fratelli Diego (chiatta e voce) e Riccardo (basso) Soncin e da Luca Menegon (batteria).

La band vive attualmente a Londra. Durante la lunga gavetta hanno raggiunto le classifiche di MTV e iTunes con singoli come Stelle e si sono aggiudicati le semifinali di X-Factor nel 2015, supportati da Skin e da Mika.

I Dramalove producono un suono ricco di svariate sfumature, eterogeneo nel suo essere sempre differente, con la voce di Diego e i ritornelli melanconici come filo conduttore di un suono fondato su chitarre accattivanti e sintetizzatori misti a poesia per trasportare il pensiero altrove.

Tra le maggiori ispirazioni si notano i Muse, i Placebo, gli HIM e i Joy Division.

Nel 2017 si trasferiscono in Inghilterra dove ricevono passaggi radio nazionali su BBC Radio 6 Music e suonano ad alcuni festival di rilevanza quali il Great Escape Festival, Tramlines, Off The Record e NME Presents.

Di recente Classic Rock Magazine li ha inseriti nella compilation Best New Bands con il loro brano Busy Saving The World.

Al momento sono impegnati nella registrazione di nuovo materiale in italiano, anticipato dal singolo Dammi un segno pubblicato con il supporto del team KNTNR di Milano.