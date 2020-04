Dopo la riproposizione televisiva dei live di Fiorella Mannoia, Emma e Alessandra Amoroso (ne abbiamo parlato Qui), proseguono i concerti di 7 Donne – AcCanto a Te, i live delle artiste che comporranno il cast di Una. Nessuna. Centomila. Il Concerto, il grande show musicale che si svolgerà sul palco della RCF Arena Reggio Emilia (Campovolo) il 19 settembre 2020.

La protagonista dell’appuntamento in programma per sabato 11 aprile in seconda serata su Raitre è Giorgia di cui verrà proposta una tappa del Pop Heart Tour.

7 DONNE – ACCANTO A TE – IL CONCERTO DI GIORGIA

Quello in onda l’11 aprile sarà il concerto che Giorgia ha tenuto al Mediolanum Forum di Assago (Milano) il 7 maggio 2019, in occasione del suo Pop Heart Tour, tournée nei palazzetti più importanti d’Italia organizzata e prodotta da Vivo Concerti in coproduzione con Microphonica (Ne abbiamo parlato Qui). Le immagini del concerto sono inedite e saranno trasmesse per la prima volta in TV per l’iniziativa 7 donne –AcCanto a te.

Un viaggio nel tempo con Giorgia perfettamente a proprio agio tra le cover dell’album Pop Heart e le grandi hits del suo repertorio.

Sul palco insieme alla cantautrice ci sono: il direttore musicale Sonny T. Thompson, i musicisti Mylious Johnson, Jacopo Carlini, Fabio Visocchi, Anna Greta Giannotti e i coristi Diana Winter e Andrea Faustini. Alla direzione artistica Emanuel Lo. Giorgia veste una collezione Dior disegnata appositamente per lei e per il suo tour.

Gli speciali di 7 donne – AcCanto a te, in onda in seconda serata su Rai 3, sono previsti con cadenza settimanale o bisettimanale fino alla fine di aprile. Le prossime protagoniste saranno Elisa, Gianna Nannini e Laura Pausini.

7 donne – AcCanto a te sostiene una campagna di sensibilizzazione e sostegno verso tutte quelle donne vittime di violenza che in questi giorni sono costrette a stare in casa, nonostante le mura domestiche non siano il luogo per loro più sicuro. Per qualsiasi emergenza si ricorda che il 1522, numero di telefono gratuito per tutte le donne vittime di violenza e stalking, è sempre operativo, 24 ore su 24, anche tramite app, con operatrici specializzate ad accogliere le richieste di aiuto e sostegno delle vittime.

Foto di Cosimo Buccolieri