La sigla de I Cesaroni torna su Canale 5 con I Cesaroni – Il ritorno, la nuova stagione della fiction prodotta da Publispei per RTI, a dodici anni dall’ultimo episodio. E torna con la voce di sempre: quella di Matteo Branciamore, che interpreta Marco nella serie e canta Adesso che ci siete voi, la canzone composta da Vittorio Cosma, Giulio Calvani e Federico Favot. Al Teatro Palladium di Roma, alla Garbatella, durante la presentazione della nuova stagione, Branciamore ha cantato la sigla dal vivo davanti ai fan: un momento che ha anticipato il clima della serie prima ancora che andasse in onda.

Chi canta la sigla de I Cesaroni

Adesso che ci siete voi è cantata da Matteo Branciamore, l’attore che nella serie interpreta Marco Cesaroni. La scelta non è casuale: nella serie originale spagnola Los Serrano, da cui I Cesaroni è tratto, il personaggio di Marcos sogna di diventare un cantautore ed è lui stesso a prestare la voce a molte delle colonne sonore. La versione italiana ha mantenuto questa logica, affidando la sigla all’attore che quel personaggio lo incarna. Oltre alla sigla, Branciamore ha cantato anche Un mare di guai, pubblicata nel CD della colonna sonora della prima stagione.

Adesso che ci siete voi: il testo della sigla de I Cesaroni

Pentole e bicchieri sono lì da ieri

Esco a far la spesa e poi ti aiuto volentieri

Su, torna a casa, dai, e per favore, in fretta

La casa a un tratto è diventata un po’ più stretta

Sai cosa c’è, c’è una girandola che ruota intorno a me

Se non si ferma c’è un perché

Perché soffiamo insieme

Porte sempre aperte, gente da ogni parte



Scusa, non ti sento, puoi ripetere più forte?

Mi scopri che cos’hai, hai voglia di parlare

Ma è ancora tempo di sorridere e tacere

Sai cosa c’è, c’è un mondo nuovo qui che aspetta solo noi

Adesso che ci siete voi

Sdraiato al sole con lo sguardo perso ad indagare il blu

Lo abbasso, rido e ci sei tu, in sette si sta bene

Pa-para-pa, pa-para-pa

Non lo dimenticare

Pa-para-pa, pa-para-pa

Da soli non si cambia mai

Pa-para-pa, pa-para-pa

Sdraiato al sole con lo sguardo perso ad indagare il blu

Lo abbasso, rido e ci sei tu, in sette si sta bene

Pa-para-pa, pa-para-pa

Non lo dimenticare

Pa-para-pa, pa-para-pa

Da soli non si cambia mai

Pa-para-pa, pa-para-pa

Il significato di “Adesso che ci siete voi”

Il testo racconta il caos domestico di una famiglia allargata – la casa stretta, le porte sempre aperte, la gente da ogni parte – e lo trasforma in qualcosa di desiderabile. La girandola che ruota, il sole con lo sguardo perso nel blu, il riso quando ci sei tu: immagini semplici che restituiscono il senso di una vita piena, rumorosa, condivisa. “Da soli non si cambia mai” è la riga che tiene insieme tutto: non una dichiarazione romantica, ma una verità familiare. Esattamente il tono della serie.

La storia della sigla attraverso le stagioni

Nel corso delle stagioni originali, Adesso che ci siete voi ha cambiato forma più volte. Nella quarta stagione il video d’apertura venne rifatto per includere i nuovi attori entrati nel cast. Nella sesta stagione la sigla venne riarrangiata in chiave funky, con un chiaro riferimento a Happy di Pharrell Williams: i protagonisti, invece di saltare su uno sfondo colorato come nelle stagioni precedenti, ballavano vestiti da sera su un pavimento in plexiglas nero con la scritta luminosa CESARONI alle spalle. Nella settima stagione tornò la versione storica. Del brano esistono anche una versione strumentale, pubblicata nell’album Parole nuove, e una versione remixata apparsa in I Cesaroni Winter Collection.

Matteo Branciamore: “Non più il giovane sognatore con la chitarra”

Dopo la presentazione al Teatro Palladium, Matteo Branciamore ha parlato del ritorno alla serie e del cambiamento del suo personaggio. Marco non è più il ragazzo che suonava la chitarra e sognava di fare il cantautore: in I Cesaroni – Il ritorno è un uomo di quarant’anni con un figlio. Dodici anni di distanza che si sentono, dentro e fuori dalla finzione.

Il cast de I Cesaroni – Il ritorno

Nella nuova stagione tornano Claudio Amendola – che è anche regista della serie – Elda Alvigini, Ludovico Fremont, Matteo Branciamore, Niccolò Centioni, Federico Russo e Maurizio Mattioli. Tra le new entry: Marta Filippi, Pietro Serpi, Ricky Memphis, Valentina Bivona, Andrea Arru, Chiara Mastalli e Lucia Ocone. Le guest star assolute della stagione sono Paolo Bonolis e Fabio Rovazzi, nei panni di loro stessi.

Chi è Matteo Branciamore

Matteo Branciamore è nato a Roma il 2 ottobre 1981. Attore, cantante e produttore cinematografico, è diventato popolare nel 2006 con I Cesaroni, dove interpreta Marco Cesaroni, figlio di Giulio (Claudio Amendola). Nel corso della serie ha inciso quattro album legati alla fiction: Parole nuove (2008), Ovunque andrai (2009), La mia compilation (2010) e Oro trasparente e le nuove canzoni de i Cesaroni (2012). Fuori dalla serie, la sua carriera conta film diretti da Gabriele Muccino e Pietro Castellitto, teatro, web series e una casa di produzione fondata insieme a Nicolas Vaporidis e Primo Reggiani.