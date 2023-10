I 12 concorrenti dei live di X Factor 2023 secondo le visualizzazioni di YouTube

X Factor 2023 Le tre puntate di Audition sono finite il 28 settembre e siamo arrivati ai Bootcamp, quindi abbiamo già visto, anche se non sappiamo chi saranno, i dodici concorrenti che accederanno ai live. Ambra, Fedez, Dargen e Morgan hanno scaldato i motori e siamo certi che il clima sarà frizzantino durante i live (con l’occasione auguriamo pronta guarigione a Fedez e che possa ritornare presto a ricoprire il suo ruolo)

La cosa certa è che queste tre puntate di audizioni non hanno fatto il boom di ascolti ma comunque la curiosità di conoscere i partecipanti al talent spinge gli spettatori a cercare, informarsi e anche rivedere le audizioni dei partecipanti su internet. Sono moltissime le interazioni sulla pagina ufficiale di X Factor ed ogni sera di Audition il popolo della rete si è scatenato in giudizi, preferenze e commenti.

Mettiamo, per assurdo, che il pubblico della rete fosse chiamato a scegliere chi far partecipare ai live di X Factor 2023. Chi sarebbero i dodici concorrenti? Sicuramente saremmo di fronte a delle scelte davvero interessanti. Per questo motivo abbiamo analizzato le visualizzazioni di YouTube delle Auditons sul canale ufficiale di X Factor alle 20.30 di mercoledì 4 Ottobre 2023.

Ecco com’è andata… i dodici concorrenti che devono accedere ai live secondo il popolo di YouTube sono…