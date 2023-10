Prima di “Chaos” Highsnob dissa con una lettera e un freestyle l’ex amico Junior Cally

Venerdì 20 ottobre esce il nuovo singolo di Highsnob, “Chaos“, ma prima il rapper decide di mettere un punto sul passato raccontando la sua verità sull’amicizia con Junior Cally e dedicandogli un freestyle rovente, “Caro Junior“.

I due hanno cominciato insieme e avrebbe dovuto fare assieme un album che non ha mai visto la luce. I motivo li spiega Mike.

La lettera via Instagram di Highsnob parte con accuse molto pesanti, una descrizione di Junior Cally che farebbe rabbrividire chiunque. Ecco le sue parole:

Avevo un amico, uno che non aveva ne un soldo ne uno stream. Me lo porto a Milano, me lo allevo giorno e notte e gli passo tutti i miei follower. diventa famoso con i miei feat.

A questo punto Highsnob racconta dell’album che i due avrebbero dovuto fare insieme con Sony Music, un progetto che saltò per via della partecipazione, decisamente sfortunata, di Junior Cally a Sanremo con “No grazie“…

Carico per l’hype che credeva di prendere non risponde più al telefono, sparisce. Ma il karma torna immediatamente a bussargli alla porta. Prima si schianta in macchina (quella sera mi chiamò circa 20 volte per andare con lui ma non ci sono andato). Subito dopo parte la shitstorm per le sue frasi misogine all’interno della sua canzone.

“Nel 2020 io oltre a lavorare al mio album stavo lavorando anche a un album insieme a lui. Per fare quell’album mi convinse a non firmare un contratto da mezzo milione di euro perché dovevo firmare nella sua stessa etichetta discografica (la Sony Music .ndr) altrimenti, a detta sua, non ci avrebbero fatto fare l’album assieme.

A questo punto il flop del brano di Sanremo e dell’album, i due, secondo quanto racconta Highsnob, tornano a fare il disco insieme…

“Ritorniamo a fare l’album in estate 2020. Facciamo un sacco di serate assieme e io ricomincio volentieri a lavorare sulla nostra musica (piccola ma doverosa premessa. Lui non sa fare nulla in studio. Non è capace a prendere una nota nemmeno con l’AI e vi dico di più. Quando fece il suo primo real talk non riuscì a registrarlo e se lo registrò in studio a Roma, avete capito bene, il suo primo real talk è registrato a casa. Alla faccia di tutti gli altri rapper che se lo sono rappato live come me, poveri stronzi!).

In questa nuova musica avevo abbozzato anche ‘Abbi cura di me’, un brano totalmente mio e con il quale pensavo di andare a Sanremo. Lui li sopra ha fatto solo la sua strofa che ho prontamente tolto!

Esce il mio album, arriva la seconda ondata di Covid, il mio disco ‘Yang’ va male e lui comincia ad allontanarsi per l’ennesima volta. Non mi dice nulla per due mi fa lavorare da solo sull’album millantando che sta ‘lavorando’ anche lui a delle idee.

Non ci crederete ma a Capodanno gli faccio gli auguri, non mi risponde e dopo 15 giorni droppa un singolo da solo (vi ricordo che avevamo un accorda da firmare per fare un album assieme).“