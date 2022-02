Sanremo 2022: il management e la discografica di Highsnob rispondono a Junior Cally

Dopo le accuse lanciate nei giorni scorsi da Junior Cally, con tanto di dissing, riguardo al brano in gara al Festival di Sanremo 2022 Highsnob e la sua etichetta discografica, Believe, rispondono.

Cally avrebbe affermato nei suoi post Instagram di aver scritto il brano Abbi cura di te insieme all’ex amico diverso tempo fa per un progetto in comune. Solo recentemente il rapper avrebbe scoperto che il brano, con probabili modifiche, è stato presentato al Festival di Sanremo.

Non solo Junior Cally ha anche affermato di avere la canzone nel proprio cellulare ma di non volerla pubblicare perché non si reputa “un infame”. Dopo che in conferenza stampa Amadeus, confrontatosi con la Siae per capire gli autori della canzone, ha dichiarato che non esiste nessun caso sul brano, arriva ora la risposta di Highsnob.

SANREMO 2022: Highsnob risponde a Junior Cally

Con una nota congiunta trasmessa all’Ansa, management dell’artista e l’etichetta Believe dichiarano:

Come già condiviso da Believe e gli editori coinvolti con la Rai e l’organizzazione del Festival, le evidenze dimostrano come sia da attribuire unicamente a Matera (Highsnob .ndr) e ai suoi co-autori la paternità esclusiva dell’opera Abbi cura di te, così come risultante dal legittimo deposito effettuato presso la Siae.

Nella giornata di oggi Junior Cally ha postato su Instagram affermando che è di ritorno a Milano con il nuovo album ma non ha rilasciato ulteriori commenti sulla vicenda.

Ricordiamo inoltre che Highsnob sarà in gara al Festival in coppia con Hu.