Highsnob svela l’inganno, nessun ritiro dalla musica, ma un nuovo singolo nato da una crisi esistenziale, “Chaos”

Come scritto in questo articolo ieri Highsnob sembrava annunciare il suo ritiro dalle scene musicali a causa della perdita di una causa legale con una discografica. In molti mettevano in dubbio la veridicità del post pensando ad una mossa promozionale… e infatti così era. Venerdì 20 ottobre esce il nuovo singolo, “Chaos“.

“Il messaggio che ho scritto ieri non è vero, è una finzione, la mia musica non verrà ritirata, ma l’amore che ha generato quello che ho scritto no, quello non è finto e anche gli hater piu incalliti mi hanno mostrato affetto ieri e di questo non posso che esserne felice.”

Questa la rivelazione, parole di un discorso ben più lungo in cui il rapper spiega i motivi per cui è arrivato quasi a non credere più in sé stesso e nella vita stessa.

“Poco tempo fa sono svenuto in piena notte. Avevo preso troppi sonniferi e mi è venuta fame, come al solito e con poca lucidità ho cominciato a mettere sui fornelli delle cose da mangiare.

È l’ultima cosa che ricordo perché poi sono svenuto, mi sono svegliato solo qualche ora dopo nel fumo denso bianco, andava tutto a fuoco. Non so come sia riuscito a salvarmi, ma ci sono riuscito, mi ricordo quel fumo che si poteva tagliare con il coltello, non me lo levo più dalla testa, stavo per ‘dimenticarmi come si respira’.

Venivo da un periodo difficile dove non avevo una gran voglia di andare avanti, sinceramente. Quella notte ero in una fase maniacale, mi ero anche strappato tutti i vestiti di dosso ,era un periodo nel quale quasi tutte le mie magliette avevano uno strappo nel centro. Perché tendevo a strapparmele di dosso dalla rabbia.

Allora credo che sia sceso Dio a giocare con me quel giorno, a farmi un piccolo scherzo, mi ha voluto far provare la sensazione che stavo cercando, una sensazione veramente orribile ad essere onesto.

In quel momento ho capito che era un messaggio chiaro, limpido, che mi stava dicendo di smetterla di scherzare, e di avere così poco rispetto per me stesso.

Quella mattina, dopo essermi ripreso dai fumi tossici dati dalle fiamme, mi sono immaginato cosa avrebbero pensato le persone che mi hanno voluto bene se non ci fossi stato più davvero, perché ci ero andato vicinissimo un altra volta, molto vicino.

Ero immensamente triste, la musica tardava ad uscire e io mi vedevo sempre più nel baratro del fallimento, dentro una coltre nera che sarebbe stata difficile da bucare.

In qualche modo quella mattina avrei avuto bisogno di messaggi come quelli che ho ricevuto ieri, messaggi di stima e di affetto.”

Nel continuare la sua lettere Highsnob mette in mostra tutte le sue fragilità:

“Mi dispiace dover creare continuamente una maschera per mostrarvi chi sono realmente, lo faccio da una vita, ma ho tanto amore nel cuore.

Sono solo un piccolo grano di solitudine, Che non ha più voglia di farsi accettare per forza dal resto della classe, ecco cosa sono.

Io vorrei solo non essere dimenticato, vorrei arrivare ai miei successi per i quali ho tanto pagato pegno, e non sparire cosi tanto a lungo senza motivo, come se quello che ho fatto fino ad oggi non valesse nulla, perché non è cosi e perché non succederà.

Vi chiedo scusa se vi ho fatto preoccupare, ma grazie per l’amore enorme che mi avete mandato. Amici, fan, big, colleghi, sappiate che avevo bisogno di questo, avevo bisogno di sentire la vostra energia, canterei con voi per 10 ore di fila adesso.”

Il rapper finisce con una promessa per farsi perdonare:

“Pagherò pegno rispondendo ad ognuno di voi che ha speso un secondo del suo tempo per starmi vicino.

Con amore”

Nel frattempo su Instagram Highsnob ha anticipato l’uscita del singolo “Chaos“, su tutte le piattaforme digitali dal 20 ottobre per Warner Music, con un video in cui ne spiega la genesi…

“Giorno 139

Highsnob è ancora un fallito. È un impostore. È un ladro di canzoni con le quali entra anche a Sanremo.

È un rapper finito nel dimenticatoio, un artista che non vale un ca**o.

Uno alla disperata ricerca di attenzioni, è un tipo da manicomio. Dieci anni di sudore per dieci minuti di gloria Mike. Come ti fa sentire questo adesso dimmelo.

Come ti fa sentire questo? Non fare mai una domanda se hai paura della risposta.

Quello che è normale per il ragno resterà Chaos per la mosca“.

A seguire il video postato da Highsnob.