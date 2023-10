Highsnob lascia la musica: “Ho perso una battaglia legale per i diritti della mia musica… sparirà tutta!”

“Mi dispiace, amici cari e non, ma la musica di Mike è finita” sono queste le parole con cui inizia l’ultimo post pubblicato su Instagram da Highsnob.

A quanto pare l’artista è deciso ad abbandonare la musica. Facciamo prima un passo indietro per chi non conoscesse il percorso di Highsnob.

Michele Matera nasce ad Avellino il 2 agosto 1985 ma cresce in provincia di La Spezia. Il suo percorso nella musica prende vita nel 2009 quando pubblica in rete dei brani, ad oggi introvabili, a cui seguono nel 2012 nuove tracce su YouTube.

Nel 2013, con il nome di Mike24, fonda insieme a Samuel Heron il duo Bushwaka e pubblica un disco con l’etichetta Fedez e J-Ax, la Newtopia. Il progetto si conclude nel 2016 ed entrambi gli artisti intraprendono una carriera da solista.

Ed è proprio nel 2016 che Highsnob pubblica “Harley Quinn“, singolo che conquista il disco d’oro. Nel 2017 esce il suo primo EP, “PrettyBoy” a cui segue nel 2018 l’album “Bipopular“.

Nel 2020, dopo diverse altri uscite e qualche certificazione, firma un contratto con Sony Music con cui lancia l’album “Yang“. Nel frattempo diventa il primo rapper italiano Crypto-artista con una NTF e nel 2022 partecipa al Festival di Sanremo in coppia con Hu presentando il brano “Abbi cura di te“.

Dopo la promozione del singolo Mike scompare dalle scene dedicandosi principalmente alla sua crypto arte e firmando un nuovo contratto e iniziando a lavorare al nuovo disco

Lo annuncia lui stesso sui social quasi un anno fa:

“Ho firmato il mio nuovo contratto discografico, c’è stato qualche piccolo rallentamento ma il Sanremo dell’anno scorso è stato un fulmine a ciel sereno e ho dovuto ricalibrare tutto quello che stavo facendo.

L’album è in lavorazione e sto ragionando su cosa farvi sentire prima, sono fermo da due anni e comincio a sentirli… Sono veramente molto stanco di stare fermo, paradossalmente stare fermo non mi rilassa, ho bisogno di farvi sentire tanta musica nel 2023. Con amore, Mike”

Nel 2023 non esce però nuova musica e il 16 ottobre, come un fulmine a ciel sereno, Highsnob comunica ai fan di voler lasciare la musica.

La lettera di Highsnob

“Mi dispiace, amici cari e non, ma la musica di Mike è finita. Ormai è passato troppo tempo e troppe cause/cose hanno reso la situazione insostenibile a tal punto che ho dovuto con molta sofferenza prendere una decisione“.

Dietro al malessere del rapper la sconfitta in una battaglia legale sulla proprietà della sua musica…

“So di non lasciare un bel messaggio, ma non ho più le forze per lottare, e so che presto vi dimenticherete definitivamente di me. Ho per una lunga battaglia legale per i diritti della mia musica e a partire da oggi, nel giro di poco più di un mese la mia musica verrà ritirata da tutti gli stores digitali e difatto l’Highsnob di “Harley Quinn”, “La miglior vendetta”, “Abbi cura di te” ecc… non esisterà più.“

Highsnob, sempre più rammaricato nei toni, chiude con un consiglio per i suoi followe

“Salvatevi la musica se vi va, scaricatela da tutti i portali in cui si trova in questo momento, spero di mancarvi almeno un po’ in realtà, almeno quanto voi mancherete a me. Questo ha deciso l’universo per me e ne prendo atto. Voi non smette di sognare come sto facendo io oggi perché c’è sempre una spiegazione per tutto. La mia ancora non la sapete, e forse, nemmeno io“.

Sotto al post dell’artista diversi cuori da parte di altri artisti come Baby K, NDG e Andro dei Negramaro ma anche lo scettismo da parte di molti fan che pensano che dietro a questo post possa esserci una manovra promozionale per il lancio di nuova musica, del resto non sarebbe la prima volta che accade qualcosa del genere.

Sarà davvero così? Non ci resta che aspettare le prossime settimane per scoprirlo.