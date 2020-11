Uscirà il 4 dicembre 2020 Her Dem Amade Me – Siamo sempre pronte, siamo sempre pronti, la raccolta realizzata in memoria di Lorenzo Orsetti, ragazzo fiorentino morto in Siria per mano dell’ISIS il 18 marzo 2019, all’età di 33 anni.

Her dem amade me è un progetto curato dal cantautore Lucio Leoni, prodotto da Blackcandy Produzioni in collaborazione con Arci Firenze, Associazione Lorenzo Orso Tekoşer, UIKI Onlus, WJAR – Weqfa Jina Azad a Rojava e Bao Publishing.

Her Dem Amade Me è anche una raccolta fondi, i cui proventi saranno interamente devoluti al centro Alan’s Rainbow di Kobane per dotarlo di un ambulatorio pediatrico che sarà intitolato a Lorenzo Orsetti Tekoşer, partigiano internazionalista.

Ad arricchire il progetto il contributo artistico di Zerocalcare, che ha fornito le illustrazioni presenti nel booklet, tratte dal suo fumetto Macelli.

Ricordare Lorenzo significa continuare la sua lotta.

Tutti i proventi derivati dall’acquisto del supporto fisico e, successivamente, da quelli della pubblicazione dello stesso in digitale saranno destinati alle popolazioni curdo siriane, che, insieme alle minoranze etniche del nord della Siria dal 2012, portano avanti il progetto di costruzione del Confederalismo Democratico. Una società che abbia come pilastri fondamentali la democrazia diretta, la solidarietà, l’autodeterminazione delle donne, la laicità delle istituzioni pubbliche, il superamento del concetto di Stato-Nazione, l’ecologismo e lo sviluppo di una economia non capitalista.

Per ulteriori informazioni sul progetto: www.blackcandy.it/her-dem-amade-me

HER DEM AMADE ME – TRACKLIST

LATO A

1-Marco Colonna, Vittorio Continelli – Fuoco

2-Rossofuoco Y Max Collini – Guernica

3-Margherita Vicario – Quando Gli Uomini

4-Marco Parente – Quando Il Mondo Era Una Piuma

5-Cesare Basile – Ferma Ti La Rugnu La Palora

6-Assalti Frontali Feat Er Tempesta E Nummiriun – Compagno Orso

7-Ginevra Di Marco – Fuoco A Mare

8-Malasuerte Fi Sud – Gaza

9-Carmelo Pipitone – Il Mio Vecchio Mondo

10-Dagger Moth – Unleashed

11-La Rappresentate Di Lista – Amandoti (Sedicente Cover)

12-Giancane – Adotta Un Fascista

LATO B

1-Rita “LILITH” Oberti – Don Durito E L’orso

2-Pierpaolo Capovilla & I Cattivi Maestri – La Citta’ Del Sole (Revisited Version)

3-24 Grana – Orso

4-Angela Baraldi – Immobili

5-Paolo Benvegnu’ – Causa Ed Infinito

6-Altavilla, Crisci, Leoni – Molise

7-Giovanni Truppi – L’unica Oltre L’amore

8-Roncea – La Ragione Delle Cose

9-Tre Allegri Ragazzi Morti – Rasoio, Mattatoio, Pazzatoio

10-Rapper Cj A Sap – The Thunderstorm

11-Marina Rei – Curami

12-Mokadelic, Eddi – Una Goccia