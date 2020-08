H.E.R. vince il Premio Amnesty International Emergenti

H.E.R. si è aggiudicata il Premio Amnesty International Emergenti con il brano Il mondo non cambia mai. La finale del contest che premia le canzoni sui diritti umani, si è svolta il 2 agosto 2020 a Rosolina Mare (Rovigo) nella giornata conclusiva del Festival Voci per la libertà.

L’artista ha trionfato in una finale tutta al femminile. Il Premio della critica è andato ad Agnese Valle con La terra sbatte, mentre quello del pubblico ad Adriana Iè con Bumaye. In gara, anche Assia Fiorillo e Micaela Tempesta.

Il brano Il mondo non cambia mai, già vincitore anche di Musicultura 2020, è un pezzo contro le discriminazioni. Realtà questa che H.E.R. (al secolo, Erma Pia Castriotta), artista transgender, conosce bene, avendola vissuta in prima persona.

Protagonista della serata è stato anche Niccolò Fabi, che ha ricevuto il Premio Amnesty International per la sezione Big con la canzone Io sono l’altro. Parlando del brano, l’artista ha detto: “questa canzone è rimasta sospesa nella sua scrittura per molto tempo perché l’argomento, cioè il tema dell’altro, era insidioso. Si rischiava di banalizzare le cose. Si rischiava la retorica, il qualunquismo. Ad un certo punto ho pensato a un cambio di prospettiva: non parlare dell’altro, ma del fatto che noi siamo un altro rispetto agli altri. Parlare del rapporto di interdipendenza che c’è fra gli esseri umani“.

Premio Amnesty International Big a Niccolò Fabi

Fabi ha confessato la propria felicità per il riconoscimento: “Il discorso sui premi alle canzoni è delicato. L’arte non è atletica, mettere accanto due canzoni, confrontarle significa entrare in un discorso non oggettivo. Ma in questo caso c’è un filtro, c’è la vicinanza di un brano ai temi dei diritti umani, ai temi di Amnesty International. Un premio insomma che esula da quelli prettamente musicali. Per questo lo considero un premio molto speciale e del quale sono orgoglioso“.

Il presidente di Amnesty International Italia, Emanuele Russo, ha invece spiegato che “in un momento drammatico come quello che stiamo vivendo non potevamo non premiare ‘Io sono l’altro’ di Niccolò Fabi, una riflessione sull’importanza dell’empatia, sull’altro, sul ‘diverso’. “Io sono l’altro” è un testo profondo che esalta la musica per merito della sua intensità, che racconta di un tempo in cui si tende a preferire egoismo e chiusura rispetto alla comprensione e alla conoscenza dell’altro. Racchiude in sé tutte le campagne che Amnesty International porta avanti da quasi 60 anni. Senza comprensione, empatia e rispetto reciproco non si potrà mai mettere fine alla catena di violazioni dei diritti umani a cui assistiamo ogni giorno“.

H.E.R. premiata nella sezione Emergenti

Non è difficile trovare una consonanza con il brano di H.E.R., che ha prevalso nella sezione Emergenti. In qualità di vincitrice del premio assoluto, l’artista avrà la possibilità di produrre un video o un singolo. Inoltre, potrà beneficiare di un bonus offerto da Noise Symphony Music e Indieffusione che prevede la distribuzione e la promozione di un singolo.