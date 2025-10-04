4 Ottobre 2025
4 Ottobre 2025

Guglielmo pubblica “Angelico”: un disco tra malinconia e pop

Il disco contiene undici tracce realizzate presso gli studi San Luca Sound

Guglielmo Angelico
Torna GUGLIELMO con un album, Angelico, fuori per Lungomare S.r.l., contenente undici tracce realizzate presso gli studi San Luca Sound con la produzione artistica di Renato Droghetti.

Il progetto audio/video è stato realizzato da Lungomare S.r.l., con il sostegno di MiC e SIAE nell’ambito del programma “Per Chi Crea”.

Guglielmo Rossi Scota, in arte semplicemente Guglielmo, nasce a Bologna dove si avvicina alla musica studiando pianoforte. Durante la pandemia realizza il brano ironico Vacanze di Natale, dedicato ai cinepanettoni dei fratelli Vanzina. Enrico Vanzina in persona ne rimane colpito e decide di affidargli la canzone Piccole donne per la colonna sonora del suo film Tre sorelle, scritta insieme a Roberto Casini, autore storico di Vasco Rossi.

Il 2023 segna l’inizio del suo percorso discografico con nuove collaborazioni al fianco di Andrea Blanc (Roshelle, Ghali, Elettra Lamborghini) e Alessandro Gemelli (Jovanotti, Alfa, LDA). Nel 2024 pubblica Tutto Rossoblù, inno al Bologna FC per la storica qualificazione in Champions League, e Carboni, brano che lo porta a cantare davanti al suo idolo Luca Carboni nell’estate 2025.

Angelico, il nuovo album di Guglielmo

Un titolo evocativo, che lo stesso Guglielmo racconta così:

C’era un tempo in cui tutto aveva un nome segreto: il ricordo, quello dei dipinti, dei castelli, delle favole e dei pianti. Una nostalgia che si posa leggera, diceva una principessa. Angelico è il dolore che non si dice, il buio tinto di celeste, l’amore sospeso. Angelico non è la perfezione, è quello che vorrei ma ora è il momento di raccontare“.

Un disco intimo e al tempo stesso aperto al racconto generazionale, in cui convivono malinconia, immagini poetiche e aperture pop che rispecchiano la scrittura personale dell’artista.

Tracklist di Angelico

  1. Celeste
    2 Agosto 1980
  2. Mi facevi volare
  3. Gli anni migliori
  4. Peggy Gou
  5. Se mi guardi così – videoclip
  6. Nostalgia
  7. Ci baciavamo – videoclip
  8. Cosa c’è da perdere
  9. Come scrivo le canzoni
  10. Angelico
