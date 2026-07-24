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Glocky, FREE$TYLE: la tracklist completa e il racconto brano per brano

Ventuno tracce e quattro collaborazioni: la guida completa al nuovo disco del rapper piacentino.

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Glocky nella foto promozionale del nuovo album FREE$TYLE
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FREE$TYLE, il nuovo album di Glocky uscito venerdì 24 luglio, è composto da ventuno tracce. Quattro le collaborazioni: Guè, Tony Effe, DrefGold e il francese Jeune Morty. Qui trovate la tracklist completa e il racconto di ogni brano.

Il disco esce per Square under exclusive license to M.A.S.T./Believe, dopo il singolo Dior$avage dello scorso aprile. Per il percorso che ha portato all’uscita e la biografia dell’artista potete leggere il nostro articolo dedicato a FREE$TYLE.

FREE$TYLE DI GLOCKY SU AMAZON

La copertina dell'album FREE$TYLE di Glocky

Il nuovo album di Glocky è disponibile in digitale e in preordine nelle edizioni fisiche limitate.

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In qualità di Affiliato Amazon, All Music Italia riceve un guadagno dagli acquisti idonei. 

Glocky, la tracklist di FREE$TYLE

Questi i ventuno brani che compongono l’album, con l’indicazione delle collaborazioni:

# Titolo Featuring
1 Sì o No
2 Work Guè
3 Casino
4 Mix & Match
5 Pick U Up
6 Kiss-N-Tell Jeune Morty
7 Come No
8 Shirt Off
9 Cardi B Tony Effe
10 Acting Weird
11 La Mia Bestie
12 Majestic
13 G L O C K Y
14 Fruittella
15 Narco$
16 Riprovarci
17 Essere noi >3
18 See U Later DrefGold
19 Fare Qualcosa
20 Niente Sconti
21 RAP – 3

Clicca in basso su continua per il racconto track by track dell’album di Glocky.

Continua

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