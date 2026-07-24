FREE$TYLE, il nuovo album di Glocky uscito venerdì 24 luglio, è composto da ventuno tracce. Quattro le collaborazioni: Guè, Tony Effe, DrefGold e il francese Jeune Morty. Qui trovate la tracklist completa e il racconto di ogni brano.

Il disco esce per Square under exclusive license to M.A.S.T./Believe, dopo il singolo Dior$avage dello scorso aprile. Per il percorso che ha portato all’uscita e la biografia dell’artista potete leggere il nostro articolo dedicato a FREE$TYLE.

FREE$TYLE DI GLOCKY SU AMAZON Il nuovo album di Glocky è disponibile in digitale e in preordine nelle edizioni fisiche limitate. VINILE CUSTOM 1/1 VINILE BIANCO AUTOGRAFATO CD AUTOGRAFATO ASCOLTALO GRATIS 30 GIORNI In qualità di Affiliato Amazon, All Music Italia riceve un guadagno dagli acquisti idonei.

Glocky, la tracklist di FREE$TYLE

Questi i ventuno brani che compongono l’album, con l’indicazione delle collaborazioni: