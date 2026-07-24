FREE$TYLE, il nuovo album di Glocky uscito venerdì 24 luglio, è composto da ventuno tracce. Quattro le collaborazioni: Guè, Tony Effe, DrefGold e il francese Jeune Morty. Qui trovate la tracklist completa e il racconto di ogni brano.
Il disco esce per Square under exclusive license to M.A.S.T./Believe, dopo il singolo Dior$avage dello scorso aprile. Per il percorso che ha portato all’uscita e la biografia dell’artista potete leggere il nostro articolo dedicato a FREE$TYLE.
Glocky, la tracklist di FREE$TYLE
Questi i ventuno brani che compongono l’album, con l’indicazione delle collaborazioni:
|#
|Titolo
|Featuring
|1
|Sì o No
|2
|Work
|Guè
|3
|Casino
|4
|Mix & Match
|5
|Pick U Up
|6
|Kiss-N-Tell
|Jeune Morty
|7
|Come No
|8
|Shirt Off
|9
|Cardi B
|Tony Effe
|10
|Acting Weird
|11
|La Mia Bestie
|12
|Majestic
|13
|G L O C K Y
|14
|Fruittella
|15
|Narco$
|16
|Riprovarci
|17
|Essere noi >3
|18
|See U Later
|DrefGold
|19
|Fare Qualcosa
|20
|Niente Sconti
|21
|RAP – 3
Clicca in basso su continua per il racconto track by track dell’album di Glocky.