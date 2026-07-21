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Andrea Solaini
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Glocky porta Freestyle nei club: il tour 2027 parte da Padova e chiude al Fabrique

Cinque date nei club a gennaio 2027, più il party di Rivergaro.

News di Andrea Solaini
Glocky protagonista della nuova era Freestyle, il suo album in uscita il 24 luglio
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Glocky porta Freestyle nei club italiani. Il rapper piacentino ha annunciato il suo tour 2027, cinque date a gennaio tra Padova, Torino, Firenze, Roma e Milano, insieme alla conferma dell’uscita del nuovo album, in arrivo venerdì 24 luglio. In questa pagina tutte le date, i biglietti e le informazioni sul tour.

Glocky, le date del tour 2027

L’annuncio è arrivato nella notte tra giovedì 16 e venerdì 17 luglio, durante l’incontro con i fan in via Olona a Milano, sotto il billboard che aveva attirato l’attenzione nei giorni precedenti. Il tour tocca cinque club, con la chiusura al Fabrique di Milano. Prima, il giorno stesso dell’uscita del disco, il rapper festeggia con il Glocky Freestyle Party al River Park di Rivergaro, in provincia di Piacenza, la sua zona d’origine.

GLOCKY · FREESTYLE LIVE 2027
Data Città Biglietti
24 lug 2026 Rivergaro
River Park, Glocky Freestyle Party		 Biglietti
12 gen 2027 Padova
Hall		 Biglietti
14 gen 2027 Torino
Teatro della Concordia, Venaria Reale		 Biglietti
20 gen 2027 Firenze
Teatro Cartiere Carrara		 Biglietti
22 gen 2027 Roma
Atlantico		 Biglietti
24 gen 2027 Milano
Fabrique		 Biglietti

Biglietti e prevendite del tour di Glocky

I biglietti per le cinque date del Freestyle Live 2027 e per il party di Rivergaro sono in vendita su TicketSms, unico circuito ufficiale dell’evento.

Freestyle, il nuovo album di Glocky

Il tour accompagna l’uscita di Freestyle, in arrivo venerdì 24 luglio sotto esclusiva licenza Square a M.A.S.T./Believe. L’attesa è stata costruita per gradi, prima con Atto I e Atto II, poi con il singolo Dior$avage e lo spot trasmesso su DAZN, fino al claim che accompagna tutta l’operazione, Freestyle Ogni Ora, Ogni Giorno, 24/7.

👉 Glocky riparte da Freestyle: il nuovo album che punta a ridefinire la trap italiana

All Music Italia

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