Giusy Ferreri in attesa del ritorno live il nuovo singolo è “Federico Fellini”

Giusy Ferreri Federico Fellini testo e audio del nuovo singolo estratto dall’album Cortometraggi, un pezzo che anticipa il ritorno live della cantante.

Dopo essere stata impegnata gli scorsi mesi con le date estive del Cortometraggi live, Giusy Ferreri torna dal vivo a Roma e Milano con due appuntamenti indoor.

Sabato 1° ottobre si esibirà al Parco della Musica di Roma (Sala Sinopoli) e lunedì 3 ottobre al Teatro dal Verme di Milano. I concerti sono prodotti e organizzati da Friends & Partners.

Sul palco con la cantante ci sarà la sua band composta da Andrea Polidori (batteria), Fabiano Pagnozzi (pianoforte e synth), Davide Aru (chitarre), Gabriele Cannarozzo (basso e moog) e Mattia Boschi (violoncello e chitarra).





Giusy Ferreri Federico Fellini testo e audio

Da venerdì 23 settembre sarà in radio il terzo singolo estratto da Cortometraggi dopo la sanrememese Miele e Causa effetto, arriva un nuovo estratto scritto da Diego Mancino, Giulia Anania, Daniele Coro.

Ciao ti voglio bene

Anche se non ce lo diciamo

Ma so che stai lottando

Ed è per questo che ti amo

Ho imparato a lasciarmi andare,

A inseguire questa vita

Come fa un ciclista sopra una salita

Ed è bellissimo quando ti impegni

A fare il tuo lavoro con orgoglio

E se mi abbracci in mezzo alla tempesta

Comunque vada

Per te ci sono ancora,

Perché sei una meraviglia

Per te ci sono ancora

Anche se il mondo ha venduto al cuore

Non ci somiglia

Io ci sono ancora

Sono la stessa persona di sempre

Ma tu mi fai sentire nuova

Ancora, ancora

Siamo equilibristi, siamo ballerini

In un film di Federico Fellini

Quando cammino sola con le buste della spesa

È l’indifferenza l’unica cosa che mi pesa

In un cinema per guardare

L’amarcord di un mondo digitale

Rivedo un film e piango sul finale

Ed è bellissimo che chiedi scusa ma tu per natura

Non mi hai mai delusa

Mille chilometri di questa strada

Comunque vada

Per te ci sono ancora

Perché sei una meraviglia

Per te ci sono ancora

Anche se il mondo ha venduto il cuore

Non ci somiglia

Io ci sono ancora

Sono la stessa persona di sempre

Ma tu mi fai sentire nuova

Ancora, ancora

Ti voglio bene per come sei

Siamo giganti, siamo dei bambini

In un film di Federico Fellini

Ciao ti voglio bene

Anche se non ce lo diciamo

Io ci sono ancora

Sono la stessa persona di sempre

Ma tu mi fai sentire nuova

Ancora e ancora

Siamo equilibristi, siamo ballerini

Siamo giganti, siamo bambini

In un film di Federico Fellini